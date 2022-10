Les CFO plus pessimistes sur les perspectives économiques en Suisse

Zurich (awp) - Les responsables des finances (CFO) sont plus pessimistes sur les perspectives conjoncturelles de la Suisse qu'il y a six mois, selon un sondage mené par Deloitte pour le second semestre 2022. Une majorité de sondés est toutefois d'avis que la croissance sera au rendez-vous pour leur entreprise à brève échéance.

En tout, 37% des personnes interrogées tablent sur un net recul de la croissance économique en Suisse au cours des douze prochains mois, alors que cette part n'était que de 22% il y a six mois, selon le rapport publié mardi. "Ce chiffre en hausse traduit l'inquiétude naissante, mais ne laisse pas encore présager de véritable effondrement", commente le cabinet de conseil. Ce pessimisme est toutefois à relativiser dans le contexte international, alors que 77% des sondés prévoient une évolution défavorable de l'économie en Allemagne et 64% sont du même avis concernant la Chine.

Au niveau de leur propre entreprise, les CFO interrogés se montrent plus positifs, alors que 44% s'attendent à une évolution positive des affaires au cours des douze prochains mois, quand 27% tablent sur une baisse et que le reste est neutre. La pression sur les marges continue toutefois d'augmenter. Pénurie et inflation sont les deux sujets de préoccupations majeurs pour les sondés.

Alors que les risques géopolitiques se sont accrus depuis la guerre menée par la Russie en Ukraine, plus d'un quart des CFO interrogés souhaitent réduire leur présence sur les marchés concernés: sont principalement cités la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie ainsi que la Chine. "Il est très étonnant de voir à quel point la Chine est mentionnée comme région présentant des risques géopolitiques accrus", commente Reto Savoia, CEO de Deloitte Suisse.

Les anticipations d'inflation sur les 12 prochains mois avoisinent 3%, une valeur inférieure au niveau actuel, de 3,3% en septembre. D'ici les 24 prochains mois, le taux directeur de la Banque nationale suisse est de son côté attendu à 1,3%.

Les réponses ont été récoltées dans le cadre d'une enquête auprès de 127 CFO en Suisse, menée entre le 5 et le 28 septembre.

ol/rp