Les États-Unis accusent l'ONU de céder aux menaces russes concernant l'enquête sur les drones iraniens

La Russie a nié que ses forces aient utilisé des drones iraniens en Ukraine et soutient qu'il n'y a pas de mandat pour que des fonctionnaires de l'ONU se rendent à Kiev pour enquêter sur l'origine des drones. L'Iran a reconnu avoir fourni des drones à Moscou, mais a affirmé qu'ils avaient été envoyés avant que la Russie n'envahisse son voisin en février.

La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Ukraine affirment que la fourniture de drones de fabrication iranienne à la Russie viole une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 2015 consacrant l'accord sur le nucléaire iranien. Ils souhaitent que Guterres envoie des fonctionnaires à Kiev pour enquêter.

"Nous regrettons que l'ONU n'ait pas fait le nécessaire pour mener une enquête normale sur cette violation signalée", a déclaré l'ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, lors d'une réunion du Conseil de sécurité lundi sur la résolution de 2015 relative à l'accord sur le nucléaire iranien.

"Nous sommes déçus que le Secrétariat, cédant apparemment aux menaces russes, n'ait pas exécuté le mandat d'enquête que ce conseil lui a confié", a déclaré M. Wood.

Dans un rapport présenté au conseil au début du mois, M. Guterres a déclaré que les fonctionnaires de l'ONU examinaient les informations disponibles et que les conclusions seraient communiquées au conseil en temps voulu.

Interrogé lundi sur la pression à laquelle il était confronté, M. Guterres a déclaré aux journalistes que l'accusation occidentale selon laquelle l'Iran aurait fourni à la Russie des drones utilisés en Ukraine était examinée "dans le cadre plus large de tout ce que nous faisons dans le contexte de la guerre pour déterminer si et quand nous devrions" envoyer des fonctionnaires à Kiev.

L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré lundi au Conseil de sécurité que les responsables de l'ONU "ne devraient pas céder à la pression des pays occidentaux" et que "tout résultat de cette pseudo-enquête ... est nul et non avenu."

L'ambassadeur iranien aux Nations unies, Amir Saeid Iravani, a déclaré que l'Iran n'avait transféré à la Russie aucun article interdit par le Conseil de sécurité. Il a également déclaré que les drones iraniens fournis à la Russie avant février n'étaient pas interdits par le Conseil et "n'ont pas été transférés pour être utilisés dans le conflit actuel en Ukraine."

Il a qualifié les accusations de sans fondement et les a qualifiées de tentative "de détourner l'attention du transfert par les États occidentaux de quantités massives d'armes sophistiquées avancées à l'Ukraine afin de prolonger le conflit."