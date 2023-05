Le département d'État américain a déclaré lundi que le groupe russe Wagner tentait de dissimuler ses efforts pour acquérir du matériel militaire destiné à l'Ukraine, ajoutant que Washington avait été informé que la force mercenaire cherchait à faire passer ces acquisitions par le Mali afin d'aider la Russie dans sa guerre.

M. Wagner est prêt à utiliser de faux papiers pour de telles transactions, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, lors d'une conférence de presse régulière.

"Il y a des indications que Wagner a tenté d'acheter des systèmes militaires à des fournisseurs étrangers et d'acheminer ces armes à travers le Mali en tant que tierce partie", a déclaré M. Miller.

"Nous n'avons pas encore vu d'indications que ces acquisitions ont été finalisées ou exécutées, mais nous suivons la situation de près.

M. Miller a indiqué que Washington avait imposé des sanctions à un certain nombre de personnes et d'entités qui soutiennent les opérations militaires de Wagner, et que les États-Unis auraient bientôt d'autres informations à communiquer.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement le gouvernement malien pour un commentaire.

Les mercenaires de Wagner ont combattu aux côtés des troupes russes régulières en Ukraine, y compris dans certaines des batailles les plus intenses telles que la lutte actuelle pour le contrôle de Bakhmut.

Les pays occidentaux s'inquiètent des activités de Wagner au Mali depuis la fin de l'année 2021. Le pays d'Afrique de l'Ouest, dont les dirigeants ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, et la Russie ont précédemment affirmé que les forces russes n'étaient pas des mercenaires, mais des formateurs aidant les troupes locales avec des équipements achetés à la Russie.