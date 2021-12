Les États-Unis aident l'Ukraine à sécuriser ses frontières avec la Russie et la Biélorussie

KIEV (Reuters) - Les États-Unis vont financer des projets d'équipements de surveillance et de contrôle pour sécuriser les frontières de l'Ukraine avec la Russie et la Biélorussie, dans un contexte d'escalade des tensions avec Moscou, a déclaré mardi la police des frontières ukrainienne.

Elle indique dans un communiqué que les projets, d'un montant de 20 millions de dollars (17,66 million d'euros), concernent l'achat de systèmes d'enregistrement vidéo et de drones, ainsi que d'équipements de protection individuelle pour les gardes-frontières.

L'Ukraine bénéficie également depuis 2018 de livraisons de de munitions américaines et de missiles Javelin.

Kiev accuse Moscou de masser des dizaines de milliers de soldats près de ses frontières en vue d'une éventuelle offensive. Moscou, qui rejette ces accusations, dénonce le comportement déstabilisateur de l'Ukraine et des États-Unis, et réclame des garanties de sécurité contre l'expansion de l'Otan en Ukraine et les pays d'Europe de l'est.

La Russie examine une proposition de l'Otan l'invitant à entamer le 12 janvier prochain des pourparlers sur ses attentes en matière de sécurité.

Par ailleurs, des représentants américains et russes se réuniront le 10 janvier prochain afin de discuter des activités militaires de leurs pays respectifs et de la montée de la tension liée à l'Ukraine.

