Les États-Unis annoncent une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine

L'administration du président américain Joe Biden a annoncé mercredi une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, disant qu'elle espère fournir de nouvelles capacités adaptées à un assaut russe plus large attendu dans l'est de l'Ukraine.

Cette dernière aide, qui porte le total de l'aide depuis l'invasion des forces russes en février à plus de 2,5 milliards de dollars, comprend des systèmes d'artillerie, des munitions d'artillerie et des véhicules blindés de transport de troupes, a déclaré M. Biden dans un communiqué après un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

Le nouveau paquet d'aide à la sécurité - rapporté pour la première fois par Reuters mardi - sera financé en utilisant l'autorité présidentielle de retrait (Presidential Drawdown Authority, ou PDA), en vertu de laquelle le président peut autoriser le transfert d'articles et de services des stocks américains sans l'approbation du Congrès en réponse à une urgence.

Zelenskiy a imploré les dirigeants américains et européens de fournir des armes et des équipements plus lourds alors que son pays fait face à une invasion qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" visant à détruire les capacités militaires de l'Ukraine et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes, mais l'Ukraine et l'Occident affirment que la Russie a lancé une guerre d'agression non provoquée. (Reportage de Mike Stone et Patricia Zengerle ; Montage de Doina Chiacu et Will Dunham)