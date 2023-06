Les États-Unis ont annoncé qu'ils cesseraient, à partir de jeudi, de communiquer à la Russie certaines informations requises dans le cadre du traité de contrôle des armements New START, notamment sur l'emplacement de leurs missiles et de leurs lanceurs, en représailles aux "violations permanentes" de l'accord par Moscou.

Dans une fiche d'information publiée sur son site web, le département d'État a indiqué qu'il cesserait également de fournir à la Russie des informations télémétriques (données recueillies à distance sur le vol d'un missile) sur les lancements de missiles balistiques intercontinentaux et sous-marins américains.

Le président russe Vladimir Poutine ne s'est pas officiellement retiré du traité, qui limite les arsenaux nucléaires stratégiques déployés par les deux parties, mais le 21 février, il a déclaré que la Russie suspendrait sa participation, mettant ainsi en péril le dernier pilier de la maîtrise des armements entre les États-Unis et la Russie.

Signé en 2010 et devant expirer en 2026, le traité New START limite le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les deux pays peuvent déployer. En vertu de ce traité, Moscou et Washington ne peuvent déployer plus de 1 550 ogives nucléaires stratégiques et 700 missiles et bombardiers terrestres et sous-marins pour les transporter.

"À partir du 1er juin 2023, les États-Unis ne communiqueront plus à la Russie les notifications requises par le traité, y compris les mises à jour sur l'état ou l'emplacement des éléments visés par le traité, tels que les missiles et les lanceurs", indique la fiche d'information du département d'État.

"La Russie a cessé de s'acquitter de son obligation de notification lorsqu'elle a prétendument suspendu le traité le 28 février 2023. L'objectif fondamental de la majorité des notifications est d'améliorer la capacité de chaque partie à vérifier le respect du traité par l'autre.

Le ministère a indiqué qu'il continuait à notifier à la Russie les tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et de missiles balistiques lancés par des sous-marins (SLBM), conformément à l'accord de 1988 sur les notifications de lancement de missiles balistiques.

Elle a également indiqué qu'elle continuait à notifier les exercices conformément à l'accord de 1989 sur la notification réciproque des exercices stratégiques majeurs.