Les États-Unis ciblent des entreprises qui, selon eux, produisent des drones iraniens destinés à être expédiés en Russie

Les États-Unis accusent l'Iran de fournir des drones à la Russie pour qu'elle les utilise dans sa guerre en Ukraine, ce que Téhéran a démenti.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré avoir désigné la société Safiran Airport Services, basée à Téhéran, l'accusant de coordonner les vols militaires russes entre l'Iran et la Russie, y compris ceux associés au transport de drones, de personnel et d'équipements connexes.

Le Trésor a également désigné Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines et Baharestan Kish Company, les accusant d'être impliqués dans la recherche, le développement, la production et l'acquisition de drones iraniens.

Le Trésor a pointé du doigt la Paravar Pars Company pour son implication dans la rétroconception de drones de fabrication américaine et israélienne, sans préciser de quels modèles il s'agissait. Reuters a rapporté que certains des drones iraniens sont basés sur des avions sans pilote d'autres pays, y compris un drone de reconnaissance aérien américain RQ-170 Sentinel capturé en 2011.

A également été désigné le directeur général de la Baharestan Kish Company et un membre de son conseil d'administration, Rehmatollah Heidari.

Le mois dernier, un responsable américain a déclaré à Reuters que les drones russes de fabrication iranienne avaient subi de "nombreuses défaillances".

"Nous estimons que la Russie a l'intention d'utiliser ces drones iraniens, qui peuvent mener des attaques air-sol, des opérations de guerre électronique et de ciblage, sur le champ de bataille en Ukraine", a déclaré le responsable.

La Russie a très probablement prévu d'acquérir des centaines de drones des séries Mohajer-6 et Shahed, a ajouté le responsable américain.

Jeudi, le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers, Brian Nelson, a déclaré dans le communiqué :

"Les États-Unis sont déterminés à appliquer strictement nos sanctions contre la Russie et l'Iran et à tenir pour responsables l'Iran et ceux qui soutiennent la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine".

Des milliers de personnes ont été tuées et les villes ukrainiennes réduites en ruines depuis que les forces russes ont envahi l'Ukraine en février, dans le plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les sanctions de jeudi interviennent alors que les pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis n'ont fait que des progrès bégayants pour relancer un accord de 2015 qui imposait des limites au programme nucléaire iranien en échange d'un allègement de certaines sanctions.

Le retrait de Washington de l'accord sous la présidence de Donald Trump en mai 2018 et la réimposition de sanctions ont incité Téhéran à violer les restrictions nucléaires de l'accord.