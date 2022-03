Les États-Unis ciblent le secteur technologique russe dans le cadre de nouvelles sanctions

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a déclaré avoir imposé des sanctions à 21 entités et 13 personnes, dont la Joint Stock Company Mikron, le plus grand fabricant et exportateur russe de microélectronique et le plus grand fabricant de puces de Russie.

Le Trésor a également élargi les pouvoirs de sanctions pour inclure les secteurs aérospatial, maritime et électronique de l'économie russe. Cette mesure permet à Washington d'imposer des sanctions à toute personne ou entité déterminée à opérer dans ces secteurs, a déclaré le Trésor.

La décision de jeudi vise également les "cyberacteurs malveillants", a déclaré le Trésor.

"Nous continuerons à cibler la machine de guerre de Poutine avec des sanctions sous tous les angles, jusqu'à ce que cette guerre de choix insensée soit terminée", a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans le communiqué.

Ces mesures sont les dernières d'une série de sanctions imposées à Moscou par Washington et ses alliés depuis que les forces russes ont envahi l'Ukraine dans le plus grand assaut contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Moscou qualifie l'assaut d'"opération spéciale".