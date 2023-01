Les États-Unis demandent à l'ONU d'exhorter les talibans à annuler les interdictions faites aux femmes

Le conseil de 15 membres s'est réuni en privé vendredi - à la demande des Émirats arabes unis et du Japon - pour discuter des décisions de l'administration dirigée par les talibans islamistes, qui a pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021.

L'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré au conseil qu'étant donné la gravité de la situation, il devrait adopter à l'unanimité une résolution pour condamner les interdictions et demander un renversement immédiat, ont indiqué des diplomates.

Il n'était pas immédiatement clair si tous les membres soutiendraient une telle démarche formelle du conseil. Pour être adoptée, une résolution doit recueillir neuf voix en sa faveur et aucun veto de la part de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne, de la France ou des États-Unis.

Le mois dernier, le Conseil de sécurité a approuvé par consensus une déclaration informelle appelant à la participation pleine, égale et significative des femmes et des filles en Afghanistan, dénonçant l'interdiction faite aux femmes de fréquenter les universités ou de travailler pour des groupes d'aide.

Avant la réunion de vendredi, 11 membres du Conseil de sécurité - dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - ont publié une déclaration commune exhortant les talibans à annuler toutes les mesures d'oppression à l'encontre des femmes et des filles.

L'interdiction des travailleuses humanitaires a été annoncée par l'administration dirigée par les talibans le 24 décembre. Elle fait suite à une interdiction imposée au début du mois dernier aux femmes de fréquenter les universités. Les filles ont été empêchées de fréquenter l'école secondaire en mars.

LES ENFANTS VONT MOURIR

Les Nations Unies ont déclaré que 97 % des Afghans vivent dans la pauvreté, que deux tiers de la population ont besoin d'aide pour survivre et que 20 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë.

La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, a décrit l'interdiction des travailleuses humanitaires comme étant "à la fois erronée et dangereuse", selon ses remarques préparées pour la réunion privée du Conseil de sécurité vendredi, vues par Reuters.

"Ce n'est pas une hyperbole de dire que sans elles, des vies seront perdues, des enfants mourront", a-t-elle déclaré.

Mme Russell a déclaré que l'UNICEF examinait l'impact de l'interdiction sur son travail et "au fur et à mesure que la situation évolue, nous devrons prendre des décisions difficiles quant aux activités que nous pouvons poursuivre et celles qui doivent être suspendues."

Le président de l'International Rescue Committee, David Miliband, a déclaré que l'IRC avait été contraint de suspendre la plupart de ses opérations, mais qu'il s'efforçait de trouver des moyens de contourner l'interdiction "puisque son annulation pure et simple semble très improbable", selon ses remarques préparées pour la réunion du conseil, vues par Reuters.

"Sur la base de la clarté fournie par le ministère de la Santé publique, l'IRC a repris les services de santé et de nutrition par le biais de nos équipes sanitaires fixes et mobiles dans quatre provinces. D'autres ONG (groupes d'aide) font de même", a déclaré M. Miliband.

"Nous avons un long chemin à parcourir, mais c'est un début", a-t-il ajouté.