Les Etats-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la Russie immédiatement

MOSCOU, 13 février (Reuters) - Les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement la Russie en raison de la guerre en Ukraine et du risque d'arrestation arbitraire ou de harcèlement par les forces de l'ordre du pays.

"Les citoyens américains résidant ou voyageant en Russie doivent partir immédiatement", a déclaré l'ambassade des États-Unis à Moscou.

L'ambassade a mis en garde les ressortissants américains sur les risques de détentions injustifiées et a également demandé de ne pas se rendre en Russie.

"Les services de sécurité russes ont arrêté des citoyens américains sur la base d'accusations fallacieuses, ont ciblé des citoyens américains en Russie pour les détenir et les harceler, leur ont refusé un traitement équitable et transparent et les ont condamnés lors de procès secrets ou sans présenter de preuves crédibles", selon l'ambassade.

Le Kremlin a déclaré que ce n'était pas la première fois que des citoyens américains étaient invités à quitter la Russie. Le dernier avertissement public de ce type remonte à septembre, après que le président Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle.

"Ils (les avertissements) ont été exprimés par le département d'État à de nombreuses reprises au cours de la récente période, ce n'est donc pas une nouveauté", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La Russie maintient en détention Paul Whelan, un vétéran du corps des Marines américain qui a été condamné à seize ans de prison pour espionnage en 2020 lors d'un procès jugé injuste et opaque par les diplomates américains.

En décembre dernier, la star américaine du basket-ball Brittney Griner qui avait été condamnée à neuf ans de prison pour possession de cartouches de cigarette électronique contenant de l'huile de cannabis — interdite en Russie — a été libérée dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les deux pays . (Reportage de Guy Faulconbridge, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)