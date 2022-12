Les États-Unis disent travailler sur les "prochaines étapes" pour décrocher la libération de Whelan de la Russie.

L'envoyé pour les affaires des otages, Roger Carstens, a déclaré à MSBNC que le président et le secrétaire d'État Antony Blinken se concentraient personnellement sur l'effort de libération de Whelan. Il a déclaré à CNN que l'administration pourrait bientôt déployer de nouvelles sanctions en vertu d'un décret présidentiel signé l'été dernier.

Jeudi, Biden a annoncé un échange de prisonniers impliquant la star américaine de basket-ball Brittney Griner, mais n'a pas pu décrocher la libération de Whelan. Biden a déclaré que la Russie traitait le cas de Whelan différemment, mais a juré de ne jamais abandonner.

"Nous travaillons dur. Nous trouvons des moyens différents de le faire. Nous n'échouerons pas cette mission", a déclaré Carstens à MSNBC.

Dans une interview séparée sur l'émission "State of the Union" de CNN, Carsten a déclaré que l'administration pourrait bientôt utiliser les nouveaux pouvoirs inclus dans un décret signé par Biden cet été qui autorise les sanctions et les interdictions de visa contre les personnes responsables de la détention injustifiée de citoyens américains.

"Nous travaillons sur des ensembles de cibles en ce moment. C'est quelque chose dont nous discutons tout le temps. Et il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de voir quelque chose se déployer", a-t-il déclaré à CNN.

Le frère de Whelan, David, a déclaré qu'il était au courant de la réunion, mais pas de son ordre du jour ni de sa portée.

"C'est formidable que la Maison Blanche ne laisse pas l'herbe pousser sous ses pieds", a-t-il déclaré à Reuters. "Étant donné qu'elle intervient quelques jours seulement après un échange avec la Russie, il semblerait injuste de fixer des attentes ou d'exercer une pression sur les premiers pas pour recalibrer le retour de Paul."

La Maison Blanche n'a fait aucun commentaire sur la réunion de lundi ou le déploiement éventuel de nouvelles sanctions.

Interrogé sur les options réalistes dont dispose le gouvernement américain pour ramener Whelan à la maison, Carstens a répondu à CNN : "J'aimerais vous en parler, car, pour moi, elles sont très excitantes et intéressantes. Mais ... dans ces négociations, parce qu'elles sont en cours, nous devons généralement garder nos cartes près de notre poitrine."

Carstens a déclaré à CNN qu'il avait parlé avec Whelan vendredi, le lendemain de l'échange de Griner, et lui avait dit : "Paul, vous avez l'engagement de ce président [...]. Gardez la foi. Nous allons venir vous chercher".