La Maison Blanche a estimé lundi que l'armée russe avait subi 100 000 pertes au cours des cinq derniers mois dans les combats contre l'Ukraine dans la région de Bakhmut.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que ce chiffre, basé sur les estimations des services de renseignement américains, comprenait plus de 20 000 morts, dont la moitié appartenant au groupe de mercenaires Wagner, qui comprend des condamnés libérés de prison pour rejoindre les combats.

"La tentative d'offensive de la Russie dans le Donbas, principalement par l'intermédiaire de Bakhmut, a échoué", a déclaré M. Kirby. "La Russie n'a pas été en mesure de s'emparer d'un véritable territoire stratégique et significatif.

Il a ajouté que les Russes avaient fait quelques progrès dans la région de Bakhmut, mais que cela avait coûté très cher et que les défenses de l'Ukraine dans la région restaient solides.

"La Russie a épuisé ses stocks militaires et ses forces armées et depuis le seul mois de décembre, nous estimons que la Russie a subi plus de 100 000 pertes, y compris plus de 20 000 morts au combat, dont près de la moitié étaient des soldats de Wagner", a-t-il déclaré.

"Ces chiffres sont vraiment stupéfiants", a ajouté M. Kirby, précisant que le total est trois fois supérieur au nombre de victimes américaines lors de la campagne de Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale.

M. Kirby a indiqué qu'un autre programme d'armement américain destiné à l'Ukraine serait bientôt annoncé.