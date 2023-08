Les Etats-Unis et la Chine vont approuver le doublement du nombre de vols de passagers actuellement autorisés pour les transporteurs aériens entre les deux pays, selon des sources et un document examinés par Reuters vendredi.

Le ministère américain des Transports (USDOT) augmentera le nombre de vols de passagers chinois autorisés à se rendre aux Etats-Unis à 18 allers-retours hebdomadaires le 1er septembre et à 24 par semaine à partir du 29 octobre, contre 12 actuellement, et le gouvernement chinois acceptera la même augmentation pour les transporteurs américains, ont indiqué les sources.

Cet accord, rare signe de coopération entre Pékin et Washington, intervient après que la Chine a levé jeudi les restrictions imposées par la pandémie sur les voyages de groupe pour un plus grand nombre de pays, y compris des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.

L'USDOT a publié sa décision vendredi en fin de journée, mais n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. La Maison-Blanche, le département d'État et l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Notre objectif principal est d'améliorer l'environnement dans lequel les transporteurs des deux parties sont en mesure d'exercer pleinement leurs droits bilatéraux afin de maintenir un équilibre concurrentiel et une égalité des chances entre les transporteurs aériens américains et chinois", a déclaré l'USDOT dans un document publié vendredi.

Les 24 vols hebdomadaires ne représentent qu'une fraction des plus de 150 vols aller-retour autorisés par les deux parties avant que des restrictions ne soient imposées au début de 2020 en raison de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Le 3 mai, l'USDOT a déclaré qu'il autoriserait les compagnies aériennes chinoises à augmenter les services de transport de passagers aux États-Unis à 12 allers-retours hebdomadaires, soit le même nombre de vols que celui autorisé par Pékin pour les transporteurs américains. Auparavant, seuls huit vols hebdomadaires étaient autorisés pour les compagnies chinoises.

Reuters a rapporté en juin que les compagnies aériennes chinoises évitaient de survoler l'espace aérien russe lors des vols nouvellement autorisés à destination et en provenance des États-Unis, selon le site web de suivi des vols FlightAware et des responsables de l'industrie.

La Russie a interdit aux compagnies aériennes américaines et à d'autres transporteurs étrangers de survoler son espace aérien, en représailles à l'interdiction par Washington des vols russes au-dessus des États-Unis en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par ce pays. (Reportage de David Shepardson, édition de Marguerita Choy)