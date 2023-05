Les États-Unis et les autres grandes économies du "Groupe des Sept" vont dévoiler de nouvelles sanctions et de nouveaux contrôles des exportations visant la Russie en raison de sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré un responsable américain à la veille du sommet du G7 au Japon.

Les dirigeants du G7 se réunissent vendredi à Hiroshima et l'invasion de l'Ukraine, qui en est à sa deuxième année, figure en bonne place à l'ordre du jour. Les États-Unis ont pris l'initiative de sanctions sévères à l'encontre d'entreprises, de banques et de particuliers russes, et l'annonce à venir vise à réaffirmer la détermination des puissances mondiales à soutenir l'Ukraine et à faire pression sur Moscou.

Un responsable américain, s'adressant aux journalistes jeudi avant la réunion, a déclaré que les derniers efforts du G7 visaient à disruptif la capacité de la Russie à obtenir les matériaux dont elle a besoin pour le champ de bataille, à combler les lacunes utilisées pour échapper aux sanctions, à réduire davantage la dépendance internationale à l'égard de l'énergie russe et à restreindre l'accès de Moscou au système financier international.

"Notre engagement à continuer de serrer la vis à la Russie reste aussi fort que l'année dernière", a déclaré le fonctionnaire.

Les États-Unis et leurs alliés, notamment l'Union européenne et la Grande-Bretagne, n'ont cessé de renforcer les sanctions et la pression sur le contrôle des exportations de la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Parmi les milliers de cibles frappées par les sanctions de Washington jusqu'à présent figurent le président russe Vladimir Poutine, le secteur financier et les oligarques.

Au cours des derniers mois, Washington s'est attaqué à la fraude aux sanctions en mettant l'accent sur les biens à double usage, c'est-à-dire ceux qui ont des applications à la fois commerciales et militaires.

Le dernier train de sanctions américaines comprendra "des restrictions importantes sur des catégories de biens essentiels sur le champ de bataille" et empêchera quelque 70 entités de Russie et de pays tiers de recevoir des exportations américaines en les ajoutant à la liste noire du ministère américain du commerce.

En outre, les États-Unis annonceront quelque 300 nouvelles sanctions à l'encontre de personnes, d'entités, de navires et d'aéronefs ciblant les "facilitateurs financiers", les futures capacités d'extraction d'énergie de la Russie et d'autres personnes en Europe, au Moyen-Orient et en Asie qui contribuent à soutenir la guerre.

Les sanctions américaines seraient également étendues à d'autres secteurs de l'économie russe.

Le responsable américain a déclaré que Washington prendrait des mesures importantes pour aligner ses actions sur celles de l'UE et de la Grande-Bretagne afin de garantir que le G7 reste aussi coordonné que possible en réponse aux "actions brutales de la Russie".