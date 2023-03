Les États-Unis exhortent les entreprises à se conformer aux sanctions liées à la Russie

"Compte tenu de la prolifération des sanctions et des contrôles à l'exportation imposés en réponse à la guerre injuste de la Russie, les entreprises multinationales doivent être vigilantes dans leurs efforts de conformité et être à l'affût d'éventuelles tentatives de contournement des lois américaines", ont déclaré les départements de la Justice, du Commerce et du Trésor dans un avis conjoint. "Les entreprises de tous bords devraient agir de manière responsable en mettant en place des contrôles de conformité rigoureux."

Les États-Unis, l'Europe et d'autres partenaires ont imposé une série de sanctions à toute une série d'individus et d'entités après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes il y a un an, cherchant à faire payer un tribut économique à Moscou. Les sanctions gèlent tous les avoirs américains et empêchent de faire des affaires avec les parties sanctionnées.

Les ministères ont déclaré que "les acteurs malveillants continuent d'essayer d'échapper aux sanctions et aux contrôles des exportations liés à la Russie", notamment en utilisant des intermédiaires tiers.

Dans leurs conseils, les agences ont cité plusieurs tactiques utilisées pour échapper aux sanctions et ont exhorté les entreprises à rester vigilantes. Les entreprises doivent être conscientes des tactiques utilisées pour contourner les restrictions, notamment l'utilisation de sociétés fictives, de noms d'emprunt et d'informations d'expédition masquées, entre autres signes d'alerte, a déclaré le ministère.