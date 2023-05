Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions au chef du groupe Wagner au Mali, accusant l'armée privée russe de tenter de dissimuler ses efforts pour acquérir du matériel militaire destiné à l'Ukraine et de passer par le Mali et d'autres pays.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a également accusé Ivan Aleksandrovich Maslov, qu'il décrit comme le chef des unités paramilitaires de Wagner et son principal administrateur basé au Mali, de travailler en étroite coordination avec des responsables du gouvernement malien pour mener à bien le déploiement du groupe au Mali.

"Les sanctions du Trésor contre le plus haut représentant du groupe Wagner au Mali identifient et disruptif un agent clé soutenant les activités mondiales du groupe", a déclaré le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du Trésor, Brian Nelson, dans un communiqué.

Cette mesure intervient après que Matthew Miller, porte-parole du département d'État, a déclaré lundi qu'il existait des indications selon lesquelles Wagner avait tenté d'acheter des systèmes militaires à des fournisseurs étrangers et d'acheminer ces armes via le Mali.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, a qualifié mercredi les allégations américaines de "canular" lors d'une conférence de presse et a exhorté Washington à examiner les effets de ses propres exportations militaires.