Les États-Unis imposent des sanctions au réseau d'approvisionnement militaire de la Russie, selon Mme Yellen

Mme Yellen a déclaré aux journalistes en marge du sommet du G20 à Bali que les sanctions viseront 14 personnes et 28 entités, y compris des facilitateurs financiers, mais a refusé de fournir des détails sur leur localisation. Elle a précisé que l'annonce est prévue pour plus tard dans la journée de lundi.

"Cela fait partie de notre effort plus large pour perturber l'effort de guerre de la Russie et la priver des équipements dont elle a besoin par le biais de sanctions et de contrôles des exportations", a déclaré Mme Yellen aux journalistes.