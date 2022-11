Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud "plus alignés que jamais" sur la Corée du Nord

par Nandita Bose

PHNOM PENH, 13 novembre (Reuters) - Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud sont "plus alignés que jamais" sur la Corée du Nord, a déclaré dimanche le président américain Joe Biden, alors que son conseiller à la sécurité nationale a promis une réponse commune si Pyongyang effectuait un septième essai nucléaire.

S'exprimant au Cambodge à l'issue d'une réunion trilatérale avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, Joe Biden a qualifié leurs pays d'"alliés essentiels" qui partagent les préoccupations des États-Unis face aux essais de missiles de la Corée du Nord.

Les récentes provocations de la Corée du Nord montrent la "nature de son régime contre l'humanitarisme", a dit Yoon Suk-yeol tandis que Fumio Kishida a qualifié les actions de Pyongyang de "sans précédent".

"Ce sommet trilatéral arrive à point nommé étant donné que nous nous attendons à de nouvelles provocations", a ajouté Fumio Kishida dans son discours d'ouverture de la réunion tripartite.

"Je suis impatient de renforcer la coordination entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon pour répondre fermement" aux actions de la Corée du Nord, a-t-il ajouté.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One que les trois dirigeants ont parlé d'une réponse coordonnée en cas de nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord, mais n'a donné aucun détail.

"Les trois dirigeants se sont coordonnés sur une réponse commune et dans l'éventualité d'un septième essai nucléaire de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, NDLR), et ils ont chargé leurs équipes d'élaborer les éléments de cette réponse dans les moindres détails", a-t-il dit.

"Vous pouvez vous attendre à une réponse trilatérale, bien coordonnée entre les trois pays", a ajouté Jake Sullivan, précisant que la réponse pourrait inclure des composantes sécuritaires, économiques et diplomatiques.

En octobre, la Corée du Nord a procédé à son plus long tir d'essai de missile balistique, passant au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans et poussant les habitants à se mettre à l'abri.

Les États-Unis affirment depuis mai que la Corée du Nord se prépare à reprendre ses essais nucléaires pour la première fois depuis 2017, mais on ne sait toujours pas quand elle pourrait procéder à un tel essai.

La Corée du Nord est depuis longtemps interdite d'essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques par le Conseil de sécurité de l'Onu, qui a renforcé les sanctions contre Pyongyang au fil des ans pour tenter de couper le financement de ces programmes.

Joe Biden a déclaré qu'il avait également discuté avec Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida de l'élargissement du soutien coordonné à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et des "objectifs communs d'une région indo-pacifique libre et ouverte". (Reportage Nandita Bose à Phnom Penh, Soo-hyang Choi et Ju-min Park à Séoul et Sakura Murakami à Tokyo, rédigé par Kanupriya Kapoor ; Version française Kate Entringer)