Les États-Unis organisent une réunion à l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord

"Les violations des droits de l'homme et les abus commis par la RPDC menacent la paix et la sécurité internationales et sont directement liés aux programmes illégaux d'armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques du pays", ont déclaré les Etats-Unis et l'Albanie dans une note - vue par Reuters - promouvant la réunion de vendredi prochain.

L'Albanie est actuellement un membre élu du Conseil de sécurité et co-organise la réunion avec les Etats-Unis.

Les 15 membres du Conseil de sécurité ont régulièrement discuté des droits de l'homme en Corée du Nord, officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée, depuis 2014. Mais la Chine et la Russie s'opposent à ce que la question soit soulevée au sein du Conseil.

Pyongyang rejette les accusations de violations des droits de l'homme et accuse les sanctions d'être à l'origine d'une situation humanitaire désastreuse en Corée du Nord. Le pays est soumis à des sanctions de l'ONU pour ses programmes nucléaires et de missiles balistiques depuis 2006.

La mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la réunion de la semaine prochaine.

L'objectif de cette réunion informelle est de mettre en lumière les violations des droits de l'homme et "d'identifier les opportunités pour la communauté internationale de promouvoir la responsabilité", selon la note des États-Unis et de l'Albanie.

Ils ont indiqué que pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réagi en renforçant l'isolement et la répression, y compris en ordonnant de tirer pour tuer.

"Le gouvernement de la RPDC a redoublé d'efforts pour supprimer les libertés fondamentales et la libre circulation de l'information, avec des rapports faisant état de milliers de nouvelles arrestations et d'emprisonnements sévères. Aujourd'hui, un total de 80 000 à 120 000 prisonniers politiques seraient incarcérés en RPDC", selon la note.

La réunion intervient dans un contexte de tensions internationales accrues. Kim Yo Jong, la puissante sœur de Kim, a menacé de transformer l'océan Pacifique en "champ de tir" et a averti que toute action visant à abattre les missiles d'essai de la Corée du Nord constituerait une déclaration de guerre.

Pyongyang a lancé des dizaines de missiles balistiques au cours de l'année écoulée, y compris des missiles balistiques intercontinentaux. Mais la Chine et la Russie s'opposent à toute nouvelle action du Conseil de sécurité, estimant qu'il ne serait pas constructif d'exercer une pression supplémentaire sur la Corée du Nord. En mai de l'année dernière, les deux pays ont opposé leur veto à une initiative des États-Unis visant à imposer de nouvelles sanctions de l'ONU à la Corée du Nord.