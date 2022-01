Les Etats-Unis répondront avec fermeté si la Russie envahit l'Ukraine, dit Biden

WILMINGTON, Delaware (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche à son homologue ukrainien Volodimir Zelenski que les Etats-Unis et leurs alliés répondront "avec fermeté" si la Russie venait à envahir davantage l'Ukraine, a rapporté la Maison blanche dans un communiqué.

Cet échange téléphonique entre les deux dirigeants a eu lieu quelques jours après que Joe Biden s'est entretenu à deux reprises en l'espace d'un mois avec le président russe Vladimir Poutine dans un contexte de tensions à la frontière ukrainienne, où quelque 100.000 soldats russes sont déployés.

"Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires répondront avec fermeté si la Russie envahit davantage l'Ukraine", a fait savoir la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, dans un communiqué.

Joe Biden et Volodimir Zelenski ont discuté des préparatifs d'une série de réunions diplomatiques destinées à régler la crise avec la Russie, a indiqué la présidence américaine.

Via Twitter, Volodimir Zelenski a déclaré avoir discuté avec son homologue américain d'actions conjointes destinées à maintenir la paix en Europe et éviter une escalade supplémentaire.

"La première discussion internationale de l'année avec (le président des Etats-Unis) démontre le caractère spécial de nos relations", a-t-il écrit, ajoutant que Kiev apprécie le "soutien inébranlable" dont il bénéficie.

Des représentants américains et russes doivent prendre part à des discussions sécuritaires les 9 et 10 janvier à Genève, avant une réunion entre la Russie et l'Otan puis une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Au cours de son entretien téléphonique avec Vladimir Poutine la semaine dernière, Joe Biden a déclaré qu'il était important que la Russie prenne des mesures vers un apaisement des tensions en amont des réunions de Genève.

Un conseiller du Kremlin a indiqué à la presse que Vladimir Poutine avait prévenu Joe Biden que des sanctions américaines pourraient provoquer "une rupture complète" des relations entre la Russie et les Etats-Unis et nuire gravement aux relations entre Moscou et l'Occident.

Le Kremlin répète vouloir des garanties sécuritaires de l'Otan, s'opposant à un éventuel élargissement de l'Alliance à l'Est et demandant que celle-ci ne dispose pas de systèmes d'armement offensifs dans la région.

Joe Biden a souligné dimanche son soutien à des mesures diplomatiques pour apaiser les tensions avec Moscou tout en réaffirmant le soutien de Washington à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a indiqué la Maison blanche.

(Reportage Jarrett Renshaw et Jan Wolfe, avec Pavel Polityuk et Matthias Williams; version française Laetitia Volga et Jean Terzian)

