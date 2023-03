Les États-Unis reprennent leurs vols de drones au-dessus de la mer Noire après leur interception par la Russie

Un RQ-4 Global Hawk a effectué une mission dans la région vendredi, ont indiqué les responsables, l'un d'entre eux ajoutant qu'il s'agissait du premier vol de drone de ce type depuis l'incident de mardi. Les responsables du Pentagone ont souligné à plusieurs reprises cette semaine que l'incident n'empêcherait pas Washington d'effectuer de telles missions.

Néanmoins, l'abattage d'un drone américain MQ-9 mardi a été le premier incident direct entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui a aggravé les relations déjà tendues entre Washington et Moscou, les deux pays s'échangeant publiquement des reproches.

La Russie a nié les accusations américaines selon lesquelles ses deux chasseurs Su-24 auraient agi de manière imprudente autour de l'aéronef américain sans pilote, et a plutôt attribué la responsabilité de l'accident à une "manœuvre brusque" du drone.

Cependant, le Pentagone a publié jeudi une vidéo montrant un chasseur russe Su-27 s'approchant très près du drone et déversant du carburant à proximité, dans ce que les autorités américaines ont qualifié d'effort apparent pour endommager l'avion américain pendant son vol.

La vidéo montre également la perte du flux vidéo après une autre manœuvre russe rapprochée, qui, selon le Pentagone, résulte de la collision d'un avion à réaction russe avec le drone.

La vidéo se termine par des images de l'hélice endommagée du drone, qui, selon le Pentagone, a été causée par la collision, rendant l'appareil inutilisable et l'amenant à s'écraser en eaux profondes.

L'incident survenu dans les eaux internationales a rappelé le risque d'une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine, que Moscou a envahie il y a plus d'un an et que les alliés occidentaux ont soutenue en lui fournissant des renseignements et des armes.