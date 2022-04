Les États-Unis répriment les compagnies aériennes russes après que des vols aient violé les contrôles à l'exportation

Le département américain du commerce a intensifié sa répression contre les compagnies aériennes russes jeudi, en infligeant à Aeroflot, Azur Air et UTair des mesures d'exécution pour avoir violé les contrôles américains à l'exportation émis après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La mesure d'exécution prive les trois transporteurs russes de privilèges d'exportation et vise l'ensemble des compagnies aériennes, et pas seulement des avions spécifiques. Le gouvernement américain estime que ces actions rendront, au fil du temps, les transporteurs largement incapables de poursuivre leurs vols.

Auparavant, les États-Unis avaient identifié plus de 170 avions Boeing que les compagnies aériennes russes exploitaient en violation des sanctions américaines, dont environ 40 avions Boeing 737 et 777 d'Aeroflot, 21 avions Boeing d'Azur et 17 avions Boeing d'UTair.

Les contrôles à l'exportation interdisent aux entreprises du monde entier de fournir tout ravitaillement, entretien, réparation ou pièces de rechange ou services aux avions identifiés.

Le secrétaire adjoint au commerce, Don Graves, a déclaré que le message était clair : "Défiez nos contrôles à l'exportation à vos risques et périls."

Le secrétaire adjoint au commerce chargé de l'application des règles d'exportation, Matthew Axelrod, a déclaré que le gouvernement pense que "Aeroflot, Azur Air et UTair et leur flotte d'avions seront, au fil du temps, largement incapables de continuer à voler, que ce soit au niveau international ou national, car ils sont maintenant coupés du soutien international et des pièces américaines et des services connexes dont ils ont besoin pour entretenir et soutenir leurs flottes."

Les compagnies aériennes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Nos contrôles à l'exportation fonctionnent", a déclaré M. Graves, ajoutant que les exportations américaines vers la Russie d'articles soumis aux nouvelles exigences en matière de licence ont diminué de 99 % en valeur.

Les ordonnances interdisent l'entretien des contrats de maintenance et l'utilisation de toute pièce américaine pour l'entretien des avions identifiés, mais le ministère du Commerce pourrait approuver les pièces critiques pour la sécurité au cas par cas.

Le Département du Commerce a déclaré qu'après avoir placé les avions sous restrictions en mars, Aeroflot a continué à les faire voler vers Pékin, Delhi, Antalya et Istanbul, Dubaï, et sur certains vols intérieurs russes.

Azur Air a continué à voler vers la Turquie, Dubaï et le Vietnam ainsi que sur certains vols intérieurs russes, tandis qu'UTair a volé vers le Tadjikistan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Arabie Saoudite et l'Ouzbékistan ainsi que sur certains vols intérieurs russes, a déclaré le ministère du Commerce.

Tout aéronef d'origine américaine ou tout aéronef étranger qui comprend plus de 25 % de contenu d'origine américaine contrôlé est soumis à une obligation de licence s'il est détenu ou exploité par des Russes et exporté vers la Russie.

Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont interdit aux avions russes l'accès à l'espace aérien américain.

La plus grande compagnie aérienne de fret de Russie, Volga-Dnepr Group, a déclaré le 18 mars qu'elle suspendait tous les vols utilisant des avions Boeing en raison des sanctions occidentales. Volga-Dnepr a déclaré qu'il avait arrêté les opérations de deux de ses filiales - AirBridgeCargo et Atran. S7, la plus grande compagnie aérienne privée de Russie et la deuxième au niveau mondial, a également déclaré le 4 mars qu'elle cessait tous ses vols internationaux. (Reportage de David Shepardson et Karen Freifeld ; édition de Nick Zieminski et David Gregorio)