Les États-Unis vont imposer de nouvelles sanctions à la Russie alors que Biden rencontre ses alliés

Le même groupe s'est réuni l'année dernière quelques heures après que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, imposant le premier cycle d'une série de sanctions.

"Le G7 est devenu un point d'ancrage de notre réponse forte et unie à la Russie", a déclaré jeudi à la presse Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. Vendredi, les dirigeants discuteront de "la manière dont nous continuons à soutenir l'Ukraine" et des moyens d'accroître la pression sur la Russie pour son invasion de l'Ukraine il y a un an, a-t-elle précisé.

Les sanctions concerneront les banques russes, les secteurs de la technologie et de la défense, et auront un impact sur les personnes et les entreprises impliquées dans le conflit, selon Mme Jean-Pierre.

Les États-Unis annonceront également un nouveau programme d'aide à l'Ukraine qui comprendra un soutien économique, sécuritaire et énergétique, a-t-elle ajouté.