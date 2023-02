Les États-Unis vont promouvoir l'allègement de la dette et l'aide à l'Ukraine lors de la réunion financière du G20 en Inde.

Mme Yellen se joindra aux autres ministres des finances et gouverneurs de banques centrales du G20 à Bengaluru du 23 au 25 février, date du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le haut fonctionnaire du Trésor a déclaré aux journalistes vendredi que Mme Yellen saisira toutes les occasions de critiquer les actions de la Russie et de travailler avec les alliés pour tenter d'atténuer les retombées du conflit, notamment en s'attaquant à l'insécurité alimentaire et aux prix élevés de l'énergie.

Mme Yellen insistera également sur la nécessité d'accroître le soutien financier à l'Ukraine, notamment par le biais d'un nouveau programme de prêts du Fonds monétaire international, a déclaré le fonctionnaire.

"Je ne m'attends pas à ce qu'elle s'engage auprès de ses homologues russes autrement que pour réfuter avec force toute déclaration incorrecte qu'ils feront au cours des réunions", a déclaré le fonctionnaire. "Et d'être très directe dans sa critique de la Russie et de la guerre de Russie".

Le fonctionnaire a déclaré que Mme Yellen n'avait aucune réunion avec ses homologues chinois à annoncer pour le moment. Mme Yellen a déclaré la semaine dernière qu'elle espérait se rendre en Chine pour des réunions économiques de haut niveau, mais que le moment serait laissé à l'appréciation du département d'État et du Pentagone après la chute récente d'un ballon de surveillance chinois qui flottait au-dessus de la partie continentale des États-Unis.

FAIRE PRESSION POUR UN ALLÈGEMENT DE LA DETTE

Lors des réunions du G20, Mme Yellen fera pression sur la Chine pour qu'elle "fournisse rapidement" un allègement de la dette des pays à revenu faible et intermédiaire en difficulté, a déclaré le responsable.

La Chine doit participer à une table ronde sur la dette organisée par l'Inde, pays hôte, le FMI et la Banque mondiale, qui se concentrera sur des questions plus larges qui créent des obstacles aux accords d'allègement de la dette pour la Zambie, le Sri Lanka et d'autres pays. Parmi les points de friction figure l'insistance de la Chine pour que la Banque mondiale et les autres créanciers multilatéraux partagent la douleur des "décotes" de la dette.

Le fonctionnaire a déclaré que le Trésor "adorerait" voir un accord conclu sur la dette zambienne lors des réunions, mais l'objectif principal de la table ronde est de s'assurer qu'un éventail de créanciers et d'emprunteurs, y compris les créanciers du secteur privé, comprennent tous les types de traitement commun des créanciers et comment le définir.

"Je ne dirais pas que la table ronde sur la dette souveraine concerne spécifiquement la Chine. Il s'agit d'essayer de s'assurer que nous disposons d'un cadre commun fonctionnel et d'un moyen fonctionnel d'obtenir ce traitement", a déclaré le fonctionnaire.

RÉFORMES DE LA BANQUE MONDIALE

Mme Yellen fera également pression pour obtenir un consensus sur la réforme des banques multilatérales de développement afin d'élargir considérablement leurs prêts pour faire face aux défis mondiaux urgents tels que le changement climatique et les conflits, tout en maintenant leurs missions principales de réduction de la pauvreté, a déclaré le fonctionnaire.

La question a été mise en exergue cette semaine par l'annonce surprise du départ anticipé du président de la Banque mondiale, David Malpass.

Le responsable du Trésor a déclaré que l'évolution de la banque serait un sujet de discussion majeur et que l'ensemble du département s'attachait à faire en sorte que les banques multilatérales de développement soient "adaptées à leur mission au XXIe siècle".

Le Trésor a indiqué que Mme Yellen tiendrait une conférence de presse le 23 février et tiendrait des réunions bilatérales à Bengaluru avec les ministres des finances de l'Inde, Nirmala Sitharaman, et de la Grande-Bretagne, Jeremy Hunt.