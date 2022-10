Les États-Unis vont restreindre davantage leurs exportations de technologies afin de préserver les puces de l'armée chinoise -sources

Les États-Unis devraient annoncer cette semaine de nouvelles mesures visant à restreindre l'accès des entreprises chinoises aux technologies permettant le calcul haute performance, ont déclaré à Reuters trois personnes informées de la question.

Ces mesures viseraient à couper l'accès de la Chine à la technologie avancée des semi-conducteurs, ont précisé ces personnes. Le New York Times a été le premier à rapporter que les nouvelles restrictions pourraient intervenir dès cette semaine, ajoutant que Washington envisage également de limiter la vente de micropuces fabriquées aux États-Unis aux projets de superordinateurs et de centres de données les plus puissants de Chine.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et le Département du Commerce a refusé de commenter.

Reuters a rapporté le mois dernier que l'administration Biden prévoyait en octobre d'élargir les restrictions sur les expéditions américaines vers la Chine de semi-conducteurs utilisés pour l'intelligence artificielle et les outils de fabrication de puces.

Ces règles s'inscrivent dans le cadre d'une intensification des efforts des États-Unis pour contrôler les technologies susceptibles de soutenir l'armée chinoise. Comme l'a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan le mois dernier dans un discours qui abordait la Chine et la Russie, les contrôles des exportations de technologies "peuvent être un nouvel atout stratégique dans la boîte à outils des États-Unis et de leurs alliés pour imposer des coûts aux adversaires, et même au fil du temps, décrocher leurs capacités sur le champ de bataille."

En ce qui concerne les technologies telles que les puces logiques et mémoires avancées, M. Sullivan a déclaré que "nous devons conserver une avance aussi grande que possible".

Reuters a rapporté en août que les États-Unis envisageaient de limiter les livraisons d'équipements de fabrication de puces aux fabricants de puces mémoire en Chine, dont Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC). (Reportages de Karen Freifeld, David Shepardson et Alexandra Alper ; reportages supplémentaires de Paul Grant et Kanishka Singh ; édition de Mark Porter et Josie Kao)