Les Européens de l'Est se préparent à une éventuelle nouvelle vague de réfugiés ukrainiens à l'approche de l'hiver

Quelque 6,9 millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, vivant souvent dans des conditions très difficiles, et le plan d'urgence du gouvernement slovaque prévoit l'afflux possible de centaines de milliers d'entre elles dans les mois à venir.

Les données du HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, montrent que quelque 4,5 millions de réfugiés ukrainiens sont actuellement enregistrés dans le cadre de divers programmes de protection en Europe, dont un grand nombre dans les États de l'UE limitrophes de l'Ukraine - Slovaquie, Pologne, Hongrie et Roumanie.

Après une poussée initiale suite à l'invasion de la Russie le 24 février, le nombre de réfugiés quittant l'Ukraine vers l'ouest a baissé à la fin du printemps. Il n'y a pas eu de grande augmentation des chiffres jusqu'à présent cet automne, mais les organisations caritatives disent qu'il y a maintenant des signes d'augmentation des mouvements à travers les frontières et intensifient les préparations.

"Une augmentation des chiffres se fait sentir et est attendue. Il est actuellement en hausse de 15 %", a déclaré Roman Dohovic, coordinateur de l'aide pour la ville de Kosice, en Slovaquie orientale.

"Nous sommes appelés par des personnes qui séjournent déjà à Kosice et qui cherchent un hébergement pour des membres de leur famille et des connaissances qui se trouvent encore en Ukraine."

Kosice a hébergé environ 60 personnes par jour ces dernières semaines, mais se prépare à porter ce chiffre à 1 000 dans les 48 heures si nécessaire.

En Hongrie, Zsofia Dobis-Lucski, porte-parole de l'Aide de l'Église réformée hongroise, une ONG travaillant à la frontière, a déclaré que le nombre d'arrivées quotidiennes à la gare de Zahony, près de la frontière, avait décuplé pour atteindre environ 300-500 depuis que les bombardements russes sur les villes ukrainiennes se sont intensifiés.

Ce chiffre est encore inférieur aux 1 000 par jour observés au printemps, mais les pénuries d'électricité en Ukraine devraient faire augmenter les arrivées dans les semaines à venir.

L'HIVER ARRIVE

Le plan d'urgence de la Slovaquie prévoit que jusqu'à 700 000 personnes pourraient traverser sur son territoire en trois mois en raison de la chute des températures et de la poursuite des combats violents dans certaines parties de l'est et du sud de l'Ukraine.

"Un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays (en Ukraine) sont actuellement logées temporairement dans des conditions qui ne sont pas adaptées à l'hiver. Une nouvelle escalade du conflit constitue également un risque", indique le plan.

La ville de Przemysl, dans l'est de la Pologne, la porte d'entrée la plus fréquentée par les réfugiés depuis l'invasion russe, est restée largement calme, avec seulement quelques dizaines de personnes séjournant actuellement au centre d'accueil local, une fraction des 4 000 personnes vues au printemps.

"Nous devons nous préparer à l'hiver, nous avons prévu depuis longtemps qu'il pourrait être difficile et nous devons être prêts pour une nouvelle vague de réfugiés", a déclaré Witold Wolczyk de la mairie de Przemysl.

"Nous faisons constamment des réserves de produits d'hygiène et de nourriture", a-t-il ajouté.

L'organisation caritative Caritas Slovaquie a déclaré qu'elle avait suffisamment de tentes et de sacs de couchage de l'hiver dernier, mais qu'elle a observé une baisse des contributions publiques et que ses stocks de nourriture sont insuffisants.

Le ministre tchèque de l'Intérieur, Vit Rakusan, a déclaré la semaine dernière après un voyage à Kiev qu'environ un cinquième des réfugiés qui s'étaient inscrits pour rester en Europe étaient retournés en Ukraine - et certains d'entre eux pourraient revenir en raison des conditions hivernales difficiles.

La République tchèque n'a pas de frontière avec l'Ukraine mais a été une destination populaire pour les réfugiés, donnant une permission de séjour temporaire à environ 457 000 d'entre eux.

"Toute arrivée supérieure à un demi-million de personnes mettra à rude épreuve les systèmes de santé et d'éducation, mais surtout la capacité à fournir des logements décents", a déclaré M. Rakusan. "Il ne sera pas possible de construire des tentes improvisées en hiver".