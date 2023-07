par Mike Stone et Nandita Bose

WASHINGTON, 7 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la livraison de bombes à fragmentation à l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle aide militaire qui, selon Kyiv, aura "un impact psycho-émotionnel extraordinaire" sur les forces russes.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, s'est efforcé de défendre cette décision de livrer de telles armes, interdites par plus de 100 pays en raison de leur impact sur les populations civiles.

"Nous reconnaissons que les armes à sous-munitions créent un risque pour les civils en raison des engins qui n'ont pas explosé", a dit Jake Sullivan aux journalistes. "C'est pourquoi nous avons retardé cette décision aussi longtemps que nous le pouvions."

"Mais il existe aussi un risque énorme pour les civils si les soldats et les chars russes débordent les positions ukrainiennes et s'emparent de davantage de territoire ukrainien et soumettent encore plus de civils ukrainiens parce que l'Ukraine n'a pas une artillerie suffisante", a-t-il ajouté.

Les bombes à fragmentation sont des armes qui contiennent une quantité importante d'autres explosifs de plus petite taille. Ces derniers, quand ils sont relâchés, manquent de précision et peuvent donc frapper des cibles non voulues, causant des morts civiles. En outre, toutes ces sous-bombes n'explosent généralement pas et deviennent des mines susceptibles de constituer un danger pendant des décennies.

L'Allemagne a exprimé vendredi son opposition à l'envoi de telles armes à l'Ukraine.

L'Ukraine affirme pour sa part que la livraison de ces armes lui permettra de combler au moins en partie son déficit en termes d'artillerie face à la Russie.

Les Etats-Unis assurent en outre que la Russie utilise de telles armes dans le cadre de son invasion de l'Ukraine déclenchée en février 2022. (Rédigé par Mike Stone, Nandita Bose et Steve Holland, version française Bertrand Boucey)