Les USA autorisent les États baltes à envoyer des armes de fabrication américaine à l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - Le département d'État américain a donné son feu vert à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie pour envoyer des missiles et d'autres armes de fabrication américaine à l'Ukraine, ont déclaré trois sources au fait de la question.

En vertu de la réglementation sur le contrôle des exportations, les pays tiers doivent obtenir l'approbation du département d'État avant de transférer les armes qu'ils ont reçues des États-Unis à d'autres pays.

Ces accords permettront à l'Estonie de transférer des missiles antichars Javelin à l'Ukraine, tandis que la Lituanie sera autorisée à envoyer des missiles Stinger, a déclaré l'une des sources.

Un porte-parole du département d'État a confirmé que le gouvernement américain avait approuvé les transferts, permettant aux trois États baltes et à la Grande-Bretagne de faire parvenir des armes de fabrication américaine à l'Ukraine, sans préciser de quelles armes il était question.

"Les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires font front commun pour accélérer l'aide à la sécurité en Ukraine. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires ukrainiens et nos alliés de l'Otan, et nous utilisons tous les outils de coopération en matière de sécurité à notre disposition afin d'aider l'Ukraine à renforcer ses défenses face aux agressions russes", a-t-il indiqué.

Le président américain Joe Biden a prédit mercredi que son homologue russe Vladimir Poutine allait lancer une offensive contre l'Ukraine, prévenant Moscou qu'une invasion russe donnerait lieu à une réponse d'une ampleur inédite au lourd tribut pour la Russie et son économie.

(Reportage Andrea Shalal et Mike Stone; version française Camille Raynaud)