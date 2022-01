Les USA promettent une "réponse sévère" à toute nouvelle agression russe contre l'Ukraine-porte-parole

WASHINGTON, 9 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré samedi à un représentant européen qu'il était important de soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et que toute nouvelle agression russe "entraînerait une réponse sévère", a annoncé un porte-parole du département d'État.

Plus tôt dans la journée, un haut responsable de l'administration américaine a indiqué que les États-Unis et leurs alliés étaient prêts à discuter avec la Russie, dans le cadre de pourparlers sur l'Ukraine, de la possibilité pour chaque partie de restreindre les activités militaires et les déploiements de missiles dans la région. (Reportage Diane Bartz; version française Camille Raynaud)