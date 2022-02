Les USA vont sanctionner Poutine, la Russie prévient d'un "point de non-retour"

par Steve Holland et Andrea Shalal

WASHINGTON, 25 février (Reuters) - Les Etats-Unis vont sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi la Maison blanche, alors que Washington cherche à accentuer la pression sur Moscou à la suite de l'invasion lancée en Ukraine.

Cette annonce intervient alors que l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont annoncé dans la journée le gel des avoirs de Vladimir Poutine et de son chef de la diplomatie, au lendemain du lancement par la Russie d'une vaste offensive terrestre, aérienne et maritime en Ukraine.

Moscou a prévenu dans la foulée que les relations entre la Russie et Washington approchaient du "point de non-retour", la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, citée par l'agence de presse RIA, déclarant que les sanctions contre Vladimir Poutine illustraient l'"impuissance" des Occidentaux.

Sanctionner un président étranger est une démarche rare, mais pas inédite, de la part des Etats-Unis.

Il s'agit d'un signal important, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, indiquant que les sanctions contre Vladimir Poutine avaient été décidées en concertation avec les alliés de Washington.

Jen Psaki a fait savoir que le président américain Joe Biden avait pris cette décision à l'issue d'un entretien téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. (Daphne Psaledakis, Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Jean Terzian)