Les Ukrainiens célèbrent la nouvelle année malgré les attaques russes

par Gleb Garanich et Herbert Villarraga

KYIV/PROVINCE DE DONETSK, Ukraine, 1er janvier (Reuters) - D es Ukrainiens réunis sur le balcon ont applaudi dimanche la destruction de plusieurs drones russes dans le ciel de Kyiv aux premières heures de 2023, défiant ainsi les attaques conduites par l'armée russe en ce premier jour de l'année.

Le commandement des forces aériennes ukrainiennes a dit avoir détruit 45 drones Shahed de fabrication iranienne au cours de la nuit, dont 32 dimanche après minuit et 13 samedi soir. Ces chiffres s'ajoutent aux 31 attaques de missiles et aux 12 frappes aériennes menées dans le pays au cours des dernières 24 heures.

Le président russe Vladimir Poutine n'a laissé entrevoir aucun relâchement de son offensive contre l'Ukraine, dans un discours de nouvel an sinistre et empreint de provocation qui a contrasté avec un message d'espérance de son homologue et adversaire ukrainien, Volodimir Zelensky.

Alors que les sirènes retentissaient à Kyiv, des habitants criaient depuis leur balcon : "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !"

Sur la ligne de front de la province de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, les troupes ont trinqué à la nouvelle année. Le soldat Pavlo Pryzhehodskiy, 27 ans, a joué à la guitare une chanson qu'il avait écrite au front après que 12 de ses camarades ont été tués en une seule nuit.

"C'est triste qu'au lieu de se réunir avec nos amis, de faire la fête et de se faire des cadeaux, les gens aient été obligés de se mettre à l'abri, certains ont été tués", a-t-il déclaré à Reuters. "C'est une énorme tragédie. C'est une énorme tragédie qui ne pourra jamais être pardonnée."

Dans une tranchée voisine de la ligne de front, le soldat Oleh Zahrodskiy, 49 ans, explique d'être inscrit comme volontaire après que son fils a été appelé à combattre en tant que réserviste. Ce dernier se trouve actuellement dans un hôpital de la ville de Dnipro, dans le sud du pays, grièvement blessé.

"C'est très dur, là maintenant", a-t-il dit en réprimant ses larmes.

UNE BONNE ANNÉE

Andrï Nebytov, chef de la police de Kyiv, a publié une photo sur son application de messagerie Telegram, montrant ce qui a été décrit comme un morceau de drone utilisé dans une attaque contre la capitale, avec un message manuscrit en russe disant "Bonne année".

"Cette épave n'est pas au front, où se déroulent des batailles acharnées, elle se trouve ici, sur un terrain de sport, où des enfants jouent", a déclaré Andrï Nebytov.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir ciblé des sites de production, de stockage et de lancement de drones ukrainiens avec des missiles à longue portée le soir du Nouvel An.

La Russie a rasé des villes ukrainiennes et tué des milliers de civils depuis que Vladimir Poutine a ordonné son invasion en février, affirmant que l'Ukraine était un État artificiel dont la vision pro-occidentale menaçait la sécurité de la Russie. Depuis, Moscou a annexé environ un cinquième de l'Ukraine.

L'Ukraine s'est défendue avec le soutien militaire de l'Occident, chassant les forces russes de plus de la moitié du territoire qu'elles avaient saisi. Ces dernières semaines, les lignes de front sont restées presque immobiles.

Depuis octobre, la Russie a lancé des attaques massives de missiles et de drones contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, plongeant les villes dans l'obscurité et le froid à l'approche de l'hiver. Moscou affirme que les frappes visent à réduire la capacité de l'Ukraine à se battre ; Kyiv affirme qu'elles n'ont aucun objectif militaire et qu'elles sont destinées à blesser des civils, ce qui constitue un crime de guerre.

"L'essentiel, c'est le destin de la Russie", a déclaré Vladimir Poutine, le visage sévère, dans son discours de la Saint-Sylvestre.

Volodimir Zelensky a prononcé son propre discours dans une obscurité quasi totale, devant un drapeau ukrainien. Il a décrit l'année écoulée comme un "réveil national".

"On nous a dit : vous n'avez pas d'autre option que de vous rendre. Nous disons : nous n'avons pas d'autre option que de gagner", a-t-il déclaré.

"Cette année a frappé nos cœurs. Nous avons pleuré toutes nos larmes. Nous avons crié toutes les prières", a déclaré Volodimir Zelensky. "Nous nous battons et nous continuerons à nous battre. Pour le bien du mot clé : 'victoire'". (Reportage de Gleb Garanich, Valentyn Ogirenko, Dan Peleshchuk et Sergiy Karazy à Kyiv et Herbert Villarraga sur la ligne de front dans la province de Donetsk; rédigé par Peter Graff, Lidia Kelly et Dan Peleschuk; version française Nicolas Delame)