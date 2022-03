Les Vingt-Sept vont discuter d'un plan d'investissements commun-Elysée

PARIS, 9 mars (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne auront au sommet de Versailles de premiers échanges sur la possibilité d'un plan européen de résilience et d'investissements pour tirer les conséquences de l'offensive de la Russie en Ukraine, a-t-on appris mercredi auprès d'un représentant de l'Elysée.

Les travaux en sont à leurs débuts et visent à identifier les instruments aux niveaux nationaux et européen, a-t-il précisé en amont du sommet de jeudi et vendredi, ajoutant que l'objectif était d'accélérer et d'augmenter les investissements communs dans la défense, l'énergie et la transition climatique. (Reportage Leigh Thomas; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)