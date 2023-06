Wall Street a été mitigée lundi et les prix du brut ont augmenté, les investisseurs ayant digéré la mutinerie russe avortée du week-end et lutté contre les inquiétudes persistantes concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le S&P 500 a légèrement baissé, tandis que les grandes capitalisations boursières ont entraîné le Nasdaq, à forte composante technologique, dans une baisse plus marquée.

Le Dow Jones a été soutenu par la consommation discrétionnaire et les valeurs industrielles.

Les transports et les petites capitalisations, sensibles à la conjoncture, ont affiché de meilleures performances.

"Nous subissons une légère correction, car (Jerome) Powell, le président de la Fed, continue de parler de maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Silvest à Elmhurst, dans l'Illinois. "Un grand nombre de ces grandes entreprises technologiques ont eu un certain succès, de sorte que nous assistons à une rotation vers les petites capitalisations et la valeur, qui se portent bien parce qu'elles sont toutes très peu chères aujourd'hui."

Les troubles géopolitiques ont réduit l'appétit pour le risque à la suite d'une mutinerie avortée en Russie, qui semblait révéler des fissures dans la mainmise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir.

"Je ne pense pas que les investisseurs en actions ou en titres à revenu fixe soient très préoccupés par la Russie, à moins que cela ne dégénère en quelque chose de plus important", a déclaré M. Nolte, ajoutant que la tentative de mutinerie "a pris fin et qu'il n'y a rien d'autre à voir et à faire ici".

Les acteurs du marché s'attendent désormais à ce que la banque centrale relève le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base supplémentaires en juillet, mais la voie à suivre est moins claire et dépend des données économiques.

Les marchés financiers évaluent à 74,4 % la probabilité d'une hausse des taux en juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

Les données américaines attendues cette semaine comprennent les nouvelles commandes de biens durables, les données sur le logement, le rapport final du département du commerce sur le PIB du premier trimestre, les enquêtes de consommation du Conference Board et de l'Université du Michigan et le rapport de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui couvre les revenus et les dépenses des consommateurs et, de manière cruciale, l'inflation.

"Si les dépenses de consommation sont très fortes et que l'inflation reste élevée, la Fed restera dans le jeu encore un peu plus longtemps", a ajouté M. Nolte.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 51,44 points, soit 0,15 %, à 33 778,87, le S&P 500 a perdu 5,38 points, soit 0,12 %, à 4 342,95 et le Nasdaq Composite a perdu 83,06 points, soit 0,62 %, à 13 409,45.

Les actions européennes ont clôturé en légère baisse, tirées vers le bas par les valeurs de la santé, tandis que les actions du secteur de la défense ont chuté à la suite de l'enchaînement rapide des événements en Russie.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,10 % et l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,03 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,21 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,32 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,25 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont pour la plupart légèrement baissé, les investisseurs étant confrontés au message de la Fed "plus haut pour plus longtemps", même si l'économie commence à ralentir.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 6/32 pour atteindre un rendement de 3,7173%, contre 3,739% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 3/32 pour atteindre un rendement de 3,8151%, contre 3,82% vendredi.

Le dollar a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en 15 ans face au rouble russe, tandis que le yen a enregistré des gains modestes. Le billet vert a légèrement baissé par rapport à un panier de devises mondiales.

L'indice du dollar a baissé de 0,19 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,2 % à 1,0911 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,16 % par rapport au billet vert, à 143,50 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,272 $, en hausse de 0,07 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les troubles politiques en Russie ont ravivé les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement.

Le brut américain a augmenté de 0,30 % pour s'établir à 69,37 le baril, tandis que le Brent s'est établi à 74,18 $ le baril, en hausse de 0,45 % sur la journée.

L'or s'est raffermi, s'éloignant de son niveau le plus bas depuis trois mois, les répercussions géopolitiques de la Russie l'emportant sur l'optimisme de la Fed.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 923,09 dollars l'once.