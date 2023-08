La plupart des actions et des devises des marchés émergents ont chuté mardi, sur fond d'inquiétudes quant à la poursuite du ralentissement de la deuxième économie mondiale, la Chine, à la suite de données commerciales médiocres, tandis que le forint hongrois s'est apprécié, les opérateurs restant fidèles à leur pari d'un assouplissement progressif de la politique monétaire.

Les indices chinois Blue Chips et Hang Seng ont chuté respectivement de 0,3 % et de 1,8 %, après que les faibles données sur les importations et les exportations de juillet aient renforcé les craintes d'un nouveau ralentissement économique au troisième trimestre, augmentant la pression pour de nouvelles mesures de relance.

Les promoteurs chinois ont également chuté de 4,8 %, après que le défaut de paiement par Country Garden de deux coupons d'obligations en dollars arrivant à échéance le 6 août a confirmé les craintes de voir le plus grand promoteur privé du pays sombrer dans des problèmes de remboursement.

L'indice MSCI des actions des pays émergents a perdu 1,0 %, touchant un plus bas de trois semaines en intrajournalier, les traders attendant avec impatience les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Chine.

L'indice MSCI des devises des pays émergents a chuté de 0,3%, atteignant un plus bas de près d'un mois au cours de la journée, le yuan chinois perdant 0,3% par rapport au dollar américain.

En Europe centrale et orientale, l'inflation globale en Hongrie a ralenti pour atteindre 17,6 % en juillet, ce qui correspond aux attentes, le ministre du développement économique Marton Nagy ayant indiqué que le taux tomberait à un seul chiffre d'ici octobre.

Le forint hongrois a toutefois gagné 0,4 % par rapport à l'euro avant la publication du compte rendu de la réunion de juillet, prévue pour mercredi.

"Il est peu probable que l'indicateur d'inflation de juillet ait un impact significatif sur la politique monétaire", a déclaré Peter Virovacz, économiste principal chez ING à Budapest.

"Les réactions primaires du marché après la publication des données suggèrent que les investisseurs n'envisagent pas la possibilité d'une réduction plus agressive des taux en réponse à la désinflation observée... ce qui explique peut-être pourquoi le forint a commencé à se raffermir à nouveau.

Le leu roumain est resté inchangé, se maintenant largement au niveau de lundi, après que la banque centrale ait maintenu son taux de référence à 7%.

Pendant ce temps, le banquier central polonais Przemyslaw Litwiniuk a déclaré qu'une réduction des taux cet automne serait une erreur, alors que les spéculations sur un assouplissement de la politique monétaire pourraient être imminentes.

Alors que le zloty polonais a glissé de 0,2 %, la couronne tchèque est restée stable.

Les traders surveilleront également les données sur l'inflation russe, tchèque et roumaine attendues cette semaine.

Le rouble russe s'est affaibli en passant la barre des 96 pour un dollar, se dirigeant à nouveau vers un plus bas de plus de 16 mois, entravé par une forte demande locale de devises étrangères.

Pendant ce temps, les traders ont suivi les développements autour de l'emprisonnement de l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, dont l'avocat a déclaré qu'il contestait sa condamnation pour corruption devant une haute cour mardi.

La roupie pakistanaise et les actions ont baissé de 0,9 % et 0,8 %, respectivement.

Pakistan International Airlines, cependant, a bondi de 9 % grâce au plan du gouvernement de privatiser le transporteur national déficitaire. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)