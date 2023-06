(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en légère baisse lundi, alors que les marchés se tournent vers une nouvelle semaine, apparemment sans être perturbés par l'échec de la révolte d'une armée de mercenaires en Russie au cours du week-end.

IG indique que les contrats à terme indiquent que l'indice FTSE 100 devrait ouvrir en hausse de 1,83 points lundi. L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 40,16 points, soit 0,5 %, à 7 461,87 vendredi, terminant la semaine avec une baisse de 2,4 %.

Les mercenaires de Wagner ont regagné leur base dimanche, après que le président russe Vladimir Poutine a accepté que leur chef échappe aux accusations de trahison et accepte de s'exiler au Belarus voisin.

L'accord a mis fin à une crise extraordinaire - une armée privée dirigée par l'ancien proche allié de M. Poutine, Evgeniy Prigozhin, tentant de prendre Moscou d'assaut - mais les analystes ont déclaré que la révolte de Wagner avait révélé que le pouvoir de M. Poutine était plus fragile qu'on ne le pensait auparavant.

"L'incident Wagner restera probablement largement ignoré par les investisseurs, à moins qu'il n'y ait de nouveaux développements qui pourraient changer le cours de la guerre en Ukraine. D'ici là, les marchés reprendront leurs activités habituelles", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en baisse. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,7 %, le S&P 500 en baisse de 0,8 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0 %.

"Les marchés boursiers européens et américains ont connu un changement de sentiment significatif ces derniers jours en ce qui concerne l'économie mondiale. L'augmentation des rendements obligataires, sous l'impulsion de banques centrales plus optimistes, a incité les investisseurs à réévaluer les perspectives en matière de valorisation et de croissance", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

La livre sterling s'est légèrement redressée lundi matin après n'avoir pas bénéficié la semaine dernière d'une hausse durable de la part de la Banque d'Angleterre, qui s'est montrée optimiste.

La livre était cotée à 1,2735 USD tôt lundi, en hausse par rapport à 1,2709 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi.

La banque centrale britannique a surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base, plus importante que prévu. Le taux d'intérêt est passé de 4,50 % à 5,00 %.

L'euro s'est échangé à 1,0908 USD tôt lundi, plus haut que les 1,0888 USD de la fin de la journée de vendredi. Face au yen, le dollar était coté à 143,40 yens, en baisse par rapport à 143,73 yens vendredi.

Un haut responsable de la Réserve fédérale a critiqué les propositions visant à augmenter les exigences en matière de capital bancaire et a demandé une enquête "indépendante et impartiale" sur la faillite rapide des banques américaines au début de l'année.

Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré dimanche qu'un récent rapport sur les faillites bancaires élaboré par le vice-président de la banque centrale américaine chargé de la supervision, Michael Barr, n'avait pas été examiné par les autres membres du conseil d'administration avant sa publication.

"Il est troublant de constater que les autres membres du conseil n'ont pas eu la possibilité de contribuer au contenu du rapport", a-t-elle déclaré lors d'une conférence organisée dans la ville autrichienne de Salzbourg, dans des remarques préparées à l'avance.

Le rapport de Mme Barr appelait à une plus grande surveillance bancaire tout en admettant les propres échecs de la Fed dans sa surveillance du prêteur californien en faillite, la Silicon Valley Bank.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 était en baisse de 0,2 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 1,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,2 %.

À Sydney, l'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 0,2 %.

Le pétrole Brent s'échangeait à 74,06 USD le baril tôt lundi, contre 73,71 USD vendredi dernier. L'or était coté à 1 925,15 USD l'once, en hausse par rapport aux 1 922,24 USD de vendredi.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, Sky News a rapporté dimanche que le courtier maritime Braemar devrait annoncer aux investisseurs dans les prochains jours qu'il ne sera pas en mesure de respecter le délai de publication de ses résultats pour l'ensemble de l'année.

Selon Sky, des sources de la City ont déclaré que BDO, l'auditeur de la société, avait fait part à la société de ses inquiétudes concernant ses comptes.

L'agenda des entreprises de lundi comprend les résultats semestriels de Rio Tinto et de Carnival, ainsi qu'une déclaration commerciale d'Associated British Foods.

Le calendrier économique prévoit l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne à 0900 BST.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

