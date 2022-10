Les bombardements ne nous briseront pas", dit Zelensky, debout dans la nuit

28 octobre (Reuters) - Le président ukrainien a déclaré jeudi que les attaques russes contre les installations électriques n'entameraient pas le moral des Ukrainiens.

Contrairement à son habitude, Volodimir Zelensky a délivré son allocution quotidienne à l'extérieur, près de l'épave d'un drone, expliquant que les forces ukrainiennes en avaient abattu 23 dans les deux derniers jours.

"Les bombardements ne nous briseront pas, l'idée d'entendre l'hymne ennemi retentir dans notre pays est plus effrayante que le son de ses roquettes. Nous n'avons pas peur de la nuit", a-t-il déclaré.

Selon le dirigeant ukrainien, la Russie a mené plus de 8.000 attaques aériennes et tiré 4.500 missiles. (Reportage David Ljunggren et Ronald Popeski; version française Camille Raynaud)