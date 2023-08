L'élargissement du bloc des BRICS, envisagé lors d'un sommet cette semaine, a attiré une équipe hétéroclite de candidats potentiels - de l'Iran à l'Argentine - ayant un point commun : le désir d'égaliser un terrain de jeu mondial que beaucoup considèrent comme truqué en leur défaveur.

La liste des griefs est longue. Pratiques commerciales abusives. Régimes de sanctions punitives. La négligence perçue des besoins de développement des nations les plus pauvres. La domination de l'Occident riche sur les organismes internationaux, tels que les Nations unies, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale.

Dans un contexte d'insatisfaction généralisée à l'égard de l'ordre mondial actuel, la promesse des nations BRICS - actuellement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud - de faire du groupe un champion de premier plan du "Sud global" a trouvé un écho, malgré un manque de résultats concrets.

Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, selon des responsables de l'Afrique du Sud, qui accueillera le sommet du 22 au 24 août. Près de deux douzaines d'entre eux ont officiellement demandé à être admis.

"La nécessité objective d'un groupe comme les BRICS n'a jamais été aussi grande", a déclaré Rob Davies, ancien ministre sud-africain du commerce, qui a aidé son pays à intégrer le bloc en 2010.

"Les organismes multilatéraux ne sont pas des lieux où nous pouvons aller et obtenir un résultat équitable et inclusif.

Les observateurs soulignent toutefois un bilan décevant qui, selon eux, n'augure rien de bon quant à la capacité des BRICS à répondre aux nobles espoirs de leurs membres potentiels.

Bien qu'abritant quelque 40 % de la population mondiale et un quart du PIB mondial, les ambitions du bloc de devenir un acteur politique et économique mondial ont longtemps été contrariées par des divisions internes et un manque de vision cohérente.

Ses économies autrefois florissantes, notamment celle de la Chine, poids lourd de l'économie mondiale, ralentissent. La Russie, membre fondateur, est confrontée à l'isolement en raison de la guerre en Ukraine. Le président Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre présumés, ne se rendra pas à Johannesburg et n'y participera que virtuellement.

"Il se peut qu'ils aient des attentes exagérées quant à ce que l'adhésion aux BRICS apportera dans la pratique", a déclaré Steven Gruzd, de l'Institut sud-africain des affaires internationales.

MÉCONTENTEMENT DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Bien que les BRICS n'aient pas divulgué la liste complète des candidats à l'élargissement, un certain nombre de gouvernements ont publiquement fait part de leur intérêt.

L'Iran et le Venezuela, punis et ostracisés par les sanctions, cherchent à réduire leur isolement et espèrent que le bloc pourra soulager leurs économies paralysées.

"Les autres cadres d'intégration existant au niveau mondial sont aveuglés par la vision hégémonique du gouvernement américain", a déclaré à Reuters Ramón Lobo, ancien ministre des finances et gouverneur de la banque centrale du Venezuela.

Selon les analystes, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, États du Golfe, voient dans les BRICS un moyen de jouer un rôle plus important au sein des instances mondiales.

Les candidats africains que sont l'Éthiopie et le Nigeria sont attirés par l'engagement du bloc en faveur de réformes aux Nations unies qui donneraient au continent une voix plus puissante. D'autres souhaitent des changements au sein de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

"L'Argentine a demandé avec insistance une reconfiguration de l'architecture financière internationale", a déclaré à Reuters un représentant du gouvernement argentin impliqué dans les négociations en vue de l'adhésion aux BRICS.

BEAUCOUP DE PAROLES, PEU D'ACTIONS

Les positions publiques des BRICS reflètent déjà bon nombre de ces préoccupations.

Alors qu'ils cherchent à devenir un contrepoids à l'Occident, dans le contexte des tensions entre la Chine et les États-Unis et des retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'augmentation du nombre de leurs membres pourrait donner plus de poids au bloc et à son message de réforme mondiale.

Toutefois, à l'approche du sommet, les lacunes du groupement sont sous les feux de la rampe.

Alors que les dirigeants des BRICS devraient discuter d'un cadre pour l'admission de nouveaux membres, la Chine et la Russie souhaitant aller de l'avant avec l'expansion, d'autres, notamment le Brésil, s'inquiètent de la précipitation du processus.

Les avantages tangibles de l'adhésion s'amenuisent.

La réalisation la plus concrète du bloc, la Nouvelle banque de développement, ou "banque des BRICS", a vu le rythme déjà lent de ses prêts entravé par les sanctions contre la Russie, membre fondateur.

Les petits pays qui espèrent un coup de pouce économique de leur adhésion aux BRICS pourraient s'inspirer de l'expérience de l'Afrique du Sud.

Son commerce avec les BRICS a en effet augmenté régulièrement depuis son adhésion, selon une analyse de l'Industrial Development Corporation du pays.

Mais cette croissance est en grande partie due aux importations en provenance de Chine, et le bloc ne représente encore qu'un cinquième du total des échanges bilatéraux de l'Afrique du Sud. Le Brésil et la Russie n'absorbent ensemble que 0,6 % de ses exportations et, l'année dernière, le déficit commercial de l'Afrique du Sud avec ses partenaires des BRICS avait été multiplié par quatre par rapport à 2010, pour atteindre 14,9 milliards de dollars.

De tels résultats devraient faire réfléchir les pays candidats, a déclaré M. Gruzd.

"Il est difficile de trouver des réalisations concrètes pour les BRICS. Beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles, beaucoup moins d'actions.