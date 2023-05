La Russie a lancé une nouvelle vague d'attaques contre Kiev aux premières heures de mardi et les systèmes de défense aérienne de la ville ont abattu des missiles en approche, tandis que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient dans plusieurs autres régions.

"Une attaque massive ! Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré sur l'application de messagerie Telegram : "Ne quittez pas les abris". "Ne quittez pas les abris.

La chute de débris a touché plusieurs quartiers de la capitale, notamment les quartiers historiques de Podil et Pecherskyi, et une femme de 27 ans a été blessée dans le sud-ouest du district de Holosiivskyi, ont indiqué des responsables.

La Russie a attaqué à plusieurs reprises la capitale ukrainienne en mai en utilisant une combinaison de drones et de missiles, la plupart du temps de nuit, dans une tentative apparente de saper la volonté des Ukrainiens de se battre après plus de 15 mois de guerre.

Les frappes de mardi constituaient le 17e assaut aérien de la Russie sur la capitale ce mois-ci, après que la ville a été attaquée à deux reprises lundi, notamment par une frappe diurne inhabituelle.

Dans une rare reconnaissance des dommages causés à une "cible" militaire, l'Ukraine a déclaré qu'une piste d'atterrissage avait été endommagée et que cinq avions avaient été mis hors service lundi dans la région de Khmelnitskiy, dans l'ouest du pays.

L'agence de presse russe RIA a cité le ministère de la défense qui a déclaré que plus d'une base aérienne avait été touchée. L'Ukraine n'a pas confirmé que d'autres bases aériennes avaient été endommagées.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la plupart des drones et des missiles tirés dimanche et lundi avaient été abattus et le président Volodymyr Zelenskiy a fait l'éloge des défenses antimissiles Patriot fournies par les États-Unis.

"Lorsque les Patriot aux mains des Ukrainiens assureront un taux d'interception de 100 % de tout missile russe, la terreur sera vaincue", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne lundi.

GUERRE PSYCHOLOGIQUE

Ces attaques aériennes surviennent alors que l'Ukraine prépare une contre-offensive soutenue par des armes occidentales pour tenter de chasser les occupants russes des territoires saisis depuis que Moscou a lancé ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en février 2022.

"Avec ces attaques constantes, l'ennemi cherche à maintenir la population civile dans une profonde tension psychologique", a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kiev.

Sur les lignes de front orientales, les parachutistes et les unités motorisées russes remplacent les unités mercenaires de Wagner dans la ville orientale de Bakhmut, selon Serhiy Cherevatyi, porte-parole du groupe oriental des forces ukrainiennes.

Wagner a commencé à céder des positions aux troupes régulières cette semaine après avoir déclaré qu'il contrôlait totalement Bakhmut à l'issue de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Moscou a déclaré avoir envahi l'Ukraine pour "dénazifier" son voisin et protéger les russophones. Les opposants occidentaux affirment que l'invasion est un accaparement impérialiste des terres qui a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déracinées et des villes réduites à l'état de ruines.

La Russie se dit ouverte à la reprise des pourparlers de paix avec Kiev, qui sont au point mort, et a salué les efforts de médiation du Brésil et de la Chine.

Mais un haut conseiller de Zelenskiy a déclaré que le plan de paix de Kiev, qui prévoit le retrait total des troupes russes, était le seul moyen de mettre fin à la guerre.

"Il ne peut y avoir de plan de paix brésilien, chinois ou sud-africain lorsque l'on parle de la guerre en Ukraine", a déclaré Ihor Zhovkva, conseiller diplomatique principal, lors d'une interview accordée à l'agence Reuters vendredi en fin de journée.

APPEL À LA CRÉATION D'UNE ZONE DÉMILITARISÉE

Un autre conseiller de M. Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, a écrit sur Twitter que tout règlement d'après-guerre devrait inclure une zone démilitarisée de 100 à 120 km à l'intérieur de la Russie, le long de la frontière.

Le plus haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré qu'il pensait que la Russie ne souhaitait pas négocier tant qu'elle essayait encore de gagner la guerre.

L'armée ukrainienne a déclaré que l'attaque du port d'Odessa avait provoqué un incendie et endommagé les infrastructures, mais n'a pas précisé si les dégâts menaçaient les exportations de céréales.

L'Ukraine est un important fournisseur mondial de céréales et le port est vital pour le transport maritime. Elle est également l'un des trois pays signataires d'un accord négocié par les Nations unies sur la sécurité des exportations de céréales via la mer Noire.

La Russie a déclaré lundi que l'accord sur les céréales ne serait plus opérationnel tant que les Nations unies n'auraient pas conclu avec Moscou un accord visant à surmonter les obstacles aux exportations de céréales et d'engrais russes.

Ce mois-ci, Moscou a accepté à contrecœur de prolonger l'accord sur les céréales jusqu'au 17 juillet.