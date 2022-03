Les dépenses de consommation américaines ralentissent fortement en février ; les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent

Le département du Commerce a déclaré jeudi que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,2 % le mois dernier. Les données pour janvier ont été révisées à la hausse pour montrer que les dépenses ont rebondi de 2,7 % au lieu de 2,1 % comme indiqué précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les dépenses de consommation augmenteraient de 0,5 %.

Les prix plus élevés de l'essence, des loyers et des aliments obligent les ménages à réduire leurs dépenses ailleurs. Les prix de l'essence ont grimpé en flèche en février et ont dépassé les 4 dollars le gallon ce mois-ci, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

La pénurie de véhicules à moteur, alors que les semi-conducteurs restent rares dans le monde, maintient les prix des automobiles et des produits électriques à un niveau élevé. Les prix ont augmenté de façon spectaculaire dans tous les domaines.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,6 % en février après avoir progressé de 0,5 % en janvier. Au cours des 12 mois jusqu'en février, l'indice des prix PCE a grimpé de 6,4 %. Il s'agit de la plus forte hausse depuis 1982 et elle fait suite à une augmentation de 6,0 % en glissement annuel en janvier.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,4 % après avoir progressé de 0,5 % en janvier.

L'indice des prix PCE de base a augmenté de 5,4 % en glissement annuel en février, la plus forte hausse depuis 1983. L'indice des prix PCE de base a augmenté de 5,2 % au cours des 12 mois précédant janvier.

Ce mois-ci, la Réserve fédérale a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, la première hausse en plus de trois ans, et a adopté une attitude belliciste dans sa lutte contre l'inflation.

Bien que l'inflation gruge le budget des ménages, les consommateurs bénéficient d'un certain répit grâce aux économies massives accumulées pendant la pandémie ainsi qu'à l'augmentation des salaires dans un contexte de pénurie de travailleurs.

Néanmoins, l'inflation élevée devrait réduire la croissance, les estimations du produit intérieur brut pour ce trimestre étant pour la plupart inférieures à un taux annualisé de 1,0 %. L'économie a progressé à un rythme de 6,9 % au quatrième trimestre.

RARETÉ DES TRAVAILLEURS

La rareté des travailleurs maintient les licenciements à un niveau très bas. Dans un rapport distinct jeudi, le département du travail a déclaré que les demandes initiales de prestations de chômage de l'État ont augmenté de 14 000 pour atteindre un taux corrigé des variations saisonnières de 202 000 pour la semaine terminée le 26 mars.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 197 000 demandes pour la dernière semaine. Les demandes ont diminué par rapport à un record de 6,149 millions au début d'avril 2020.

Des données gouvernementales ont montré mardi qu'il y avait un quasi record de 11,3 millions d'ouvertures d'emploi le dernier jour de février, ce qui a laissé l'écart entre les emplois et les travailleurs à 3,0 % de la population active et proche du sommet d'après-guerre de 3,2 % en décembre.

Un troisième rapport du cabinet mondial de reclassement professionnel Challenger, Gray & Christmas, a montré que les employeurs américains ont annoncé 21 387 suppressions d'emplois en mars, soit une augmentation de 40,3 % par rapport à février, mais une baisse de 30 % par rapport à l'année dernière.

Un quart des suppressions d'emplois ce mois-ci étaient dues à des fermetures de magasins, d'unités ou d'usines. Environ 3 278 personnes ont été licenciées pour avoir refusé de se faire vacciner contre le COVID-19.

Les employeurs ont également annoncé leur intention d'embaucher 105 224 travailleurs ce mois-ci, en tête desquels le gouvernement, les détaillants et les fabricants et fournisseurs de produits alimentaires.

"Certains employeurs américains déclarent que l'embauche devient plus facile, notamment grâce aux mesures incitatives que de nombreuses entreprises mettent en place pour attirer et retenir les talents", a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior chez Challenger, Gray & Christmas. "Pendant ce temps, les effets de l'inflation et les préoccupations liées à la guerre poussent les travailleurs qui dépendaient de leurs économies ou de leurs investissements à rechercher un emploi rémunéré."

Le rapport sur l'emploi du gouvernement, très surveillé, qui sera publié vendredi, devrait montrer que les effectifs non agricoles ont augmenté de 490 000 emplois en mars, selon une enquête Reuters auprès des économistes. L'économie a créé 678 000 emplois en février.

Le taux de chômage devrait tomber à 3,7 %, son plus bas niveau depuis deux ans, contre 3,8 % en février.