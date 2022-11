Les dirigeants des Balkans occidentaux vont signer des accords pour améliorer la coopération régionale

BERLIN, 1er novembre (Reuters) - Les dirigeants des pays des Balkans occidentaux devraient signer trois accords sur la reconnaissance mutuelle des cartes d'identité, des diplômes universitaires et des qualifications professionnelles lors d'un sommet qui se tiendra jeudi à Berlin, ont annoncé des responsables du gouvernement allemand.

Ces mesures visent à développer une plus grande stabilité dans une région née de l'éclatement de la Yougoslavie qui, après avoir été le théâtre de guerres dans les années 1990, est toujours en proie à des tensions.

Les mesures visent aussi à rapprocher la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Kosovo et l'Albanie de leur but: rejoindre l'Union européenne, alors que l'inquiétude monte quant à l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans la région.

La Serbie a, en particulier, longtemps eu du mal à trouver un équilibre entre ses relations historiques avec la Russie et sa volonté d'être politiquement et économiquement intégrée à l'Occident.

L'un des responsables allemands a estimé mardi que Belgrade devait décider si elle souhaitait rejoindre l'Union européenne ou développer un partenariat avec la Russie.

"Une décision doit être prise au regard des développements géopolitiques", a dit le responsable, faisant référence à la guerre en Ukraine.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, doit recevoir les dirigeants des six pays des Balkans et de certains pays de l'UE jeudi à Berlin, pour relancer le "Processus de Berlin" initié par l'ancienne chancelière, Angela Merkel. (Reportage Andreas Rinke, rédigé par Sarah Marsh; version française Camille Raynaud)