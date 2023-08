Les enquêteurs ont fouillé jeudi l'épave d'un avion qui aurait transporté le chef des mercenaires russes Evgeniy Prigozhin et qui s'est écrasé sans laisser de survivants, deux mois après qu'il ait mené une mutinerie contre les dirigeants de l'armée.

Les enquêteurs ont ouvert une enquête criminelle, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle sur les causes possibles du crash de mercredi soir, ni même de confirmation officielle de la mort de Prigozhin au-delà d'une déclaration de l'autorité de l'aviation indiquant qu'il était à bord.

Le Kremlin et le ministère de la défense n'ont pas non plus commenté le sort de M. Prigozhin, chef du groupe mercenaire Wagner et ennemi déclaré des hauts gradés de l'armée pour ce qu'il considérait comme l'incompétence de cette dernière dans la conduite de la guerre en Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a fait une déclaration virtuelle lors d'un sommet des nations BRICS en Afrique du Sud auquel participait son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ni l'un ni l'autre n'ont fait référence à l'accident d'avion dans lequel 10 personnes auraient trouvé la mort.

Les médias d'État ont fait peu de cas de la catastrophe.

L'Embraer Legacy 600, qui reliait Moscou à Saint-Pétersbourg et transportait également des membres de l'équipe de Prigozhin, s'est écrasé près du village de Kuzhenkino, dans la région de Tver, au nord de Moscou.

Un journaliste de Reuters présent sur le site de l'accident jeudi matin a vu des hommes emporter des sacs mortuaires noirs sur des brancards. Une partie de la queue de l'avion et d'autres fragments gisaient sur le sol près d'une zone boisée où les enquêteurs de la police scientifique avaient dressé une tente.

Des habitants de Kuzhenkino ont déclaré avoir entendu une détonation, puis avoir vu l'avion s'écraser au sol.

Un villageois, qui a donné son nom, Anatoly, a déclaré : "Pour ce qui est de ce qui a pu se passer, je dirai simplement ceci : ce n'était pas le tonnerre, c'était une détonation métallique - disons-le comme ça".

Des sources anonymes ont déclaré aux médias russes qu'elles pensaient que l'avion avait été abattu par un ou plusieurs missiles sol-air. Reuters n'a pas pu confirmer cette information.

Des personnes en deuil ont déposé des fleurs et allumé des bougies près des bureaux de M. Wagner à Saint-Pétersbourg.

Une chaîne Telegram liée à M. Wagner, Grey Zone, a annoncé la mort de M. Prigozhin mercredi soir, le qualifiant de héros et de patriote qui, selon elle, est mort aux mains de personnes non identifiées qu'elle qualifie de "traîtres à la Russie".

En l'absence de faits vérifiés, certains de ses partisans ont pointé du doigt l'État russe, d'autres l'Ukraine, qui devait célébrer sa fête de l'indépendance jeudi.

Quel que soit l'auteur de l'accident, la mort de Prigozhin débarrasserait M. Poutine d'une personne qui avait lancé le défi le plus sérieux à son autorité depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

La mort de Prigozhin laisserait également Wagner, qui s'est attiré les foudres de Poutine en juin en organisant une mutinerie ratée contre les hauts gradés de l'armée, sans chef et soulèverait des questions quant à ses futures opérations en Afrique et ailleurs.

L'avion n'a montré aucun signe de problème jusqu'à une chute précipitée dans les 30 dernières secondes, selon les données de suivi de vol.

LE COFONDATEUR DE WAGNER ÉGALEMENT À BORD DE L'AVION

Rosaviatsia, l'agence russe de l'aviation, a publié les noms des dix personnes à bord de l'avion abattu, dont ceux de Prigozhin et de Dmitry Utkin, son bras droit.

Abbas Gallyamov, un ancien rédacteur de discours de Poutine devenu critique, a suggéré, sans fournir de preuves, que le dirigeant russe était à l'origine de l'accident et qu'il avait désormais renforcé son autorité.

"L'establishment est désormais convaincu qu'il ne sera pas possible de s'opposer à Poutine", a écrit M. Gallyamov sur Telegram. "Poutine est suffisamment fort et capable de se venger.

Bill Browder, un homme d'affaires ayant des années d'expérience en Russie et un autre critique du Kremlin, est d'accord avec cette théorie.

"Poutine ne pardonne jamais et n'oublie jamais. Il a eu l'air d'un faible humilié avec Prigozhin qui courait partout sans se soucier du monde (après la mutinerie). Cela renforcera son autorité", a écrit M. Browder sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il ne savait pas ce qui s'était passé.

"Mais je ne suis pas surpris", a déclaré M. Biden mercredi. "Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose.

DEUXIÈME AVION LIÉ À PRIGOZHIN

Le système de suivi en ligne Flightradar24 a montré que l'avion avait disparu des radars à 18 h 11 (1511 GMT). Une vidéo non vérifiée diffusée sur les réseaux sociaux montre un avion ressemblant à un jet privé tombant du ciel.

Peu après l'écrasement de l'avion, un deuxième jet privé, dont on pense qu'il est lié à Prigozhin et qui semblait également se diriger vers Saint-Pétersbourg, son lieu de résidence, a fait demi-tour vers Moscou, comme le montrent les données de suivi des vols, avant d'atterrir.

Prigozhin, 62 ans, a été le fer de lance de la mutinerie contre les dirigeants de l'armée les 23 et 24 juin, qui, selon M. Poutine, aurait pu faire basculer la Russie dans la guerre civile. Les chasseurs Wagner ont abattu des hélicoptères russes pendant la révolte, tuant un nombre non confirmé de pilotes et exaspérant les militaires.

Il a également passé des mois à critiquer la guerre menée par la Russie en Ukraine - que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale" - et a tenté de renverser le ministre de la défense, Sergei Shoigu, et le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov.

De nombreux Russes se sont demandés comment il pouvait s'en tirer sans conséquences avec des critiques aussi effrontées.

La mutinerie a pris fin grâce à un accord apparent du Kremlin, qui a permis à Prigozhin d'accepter de déménager dans le pays voisin, le Belarus. Mais dans la pratique, il a semblé se déplacer librement à l'intérieur de la Russie après l'accord qui aurait garanti sa sécurité personnelle.

Lundi, M. Prigozhin a mis en ligne une vidéo dont il a laissé entendre qu'elle avait été réalisée en Afrique. Il est apparu lors d'un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet.