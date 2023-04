Les entreprises agricoles américaines souhaitent que M. Biden autorise davantage d'investissements à Cuba

En mai dernier, le président américain Joe Biden a assoupli les restrictions sur les voyages, les envois de fonds et les migrations, et a promis que les États-Unis feraient davantage pour soutenir le secteur privé naissant à Cuba.

Toutefois, les changements ont été trop lents à venir, a déclaré Paul Johnson, président de la Coalition agricole américaine pour Cuba, une organisation de plus de 100 membres qui comprend des organisations agricoles nationales et d'État, des entreprises et des producteurs.

"Nous sommes en train de perdre et nous en avons assez de perdre", a déclaré M. Johnson à la presse en marge de la réunion qui s'est tenue dans un hôtel de La Havane.

Les entreprises américaines souhaitent à la fois vendre leurs propres produits à Cuba et investir dans les exploitations agricoles et les coopératives du secteur privé pour les aider à se développer.

Peu de choses ont changé sur l'île depuis l'arrivée d'un groupe similaire d'investisseurs potentiels en avril dernier. De nombreuses exploitations agricoles ont été fermées par manque d'investissements, d'équipements, de carburant et de fournitures, ce qui a entraîné une pénurie généralisée de denrées alimentaires dans tout le pays.

"C'est frustrant pour nous, aux États-Unis, parce que nous pensons que c'est quelque chose que nous pouvons régler. Nous devons retourner auprès de notre gouvernement (...) et insister sur le fait que le secteur privé est la voie à suivre pour le développement", a déclaré M. Johnson.

Cuba, ennemi de longue date des États-Unis, a troqué le capitalisme pour le socialisme peu après la révolution de Fidel Castro en 1959, préférant l'État à l'entreprise privée.

Mais en août 2021, le gouvernement communiste a levé l'interdiction des entreprises privées qui était en vigueur depuis 1968. Selon une liste du ministère de l'économie mise à jour le 23 mars, plus de 7 000 entreprises de ce type ont ouvert leurs portes depuis lors.

Des investisseurs de pays tels que le Mexique, le Venezuela, le Viêt Nam, la Chine, l'Espagne et la Russie, entre autres, ont déjà participé à des entreprises publiques et privées à Cuba.

Les États-Unis restent un cas à part. En mai dernier, le département du Trésor américain a autorisé une société appartenant à l'entrepreneur John Kavulich à investir dans une petite entreprise privée du secteur des services à Cuba, la première autorisation de ce type depuis des décennies.

Mais de nombreuses autres demandes similaires sont restées sans réponse, a déclaré M. Johnson.

"Il est évident que cela ne suffit pas", a déclaré M. Johnson. "Nous sommes des capitalistes. Nous investissons dans des entreprises privées partout dans le monde. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire à Cuba ?"

Malgré l'assouplissement de certaines restrictions, l'embargo américain sur Cuba, qui date de la guerre froide, est toujours en vigueur, interdisant certains échanges commerciaux et financiers entre les deux pays et compliquant les relations en matière d'investissement.