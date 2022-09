Les experts de l'AIEA "ne vont nulle part" - le chef de l'AIEA

"Nous n'allons nulle part. L'AIEA est maintenant là, elle est à la centrale et elle ne bouge pas. Elle va rester là", a déclaré à la presse Rafael Grossi, chef de l'AIEA, qui a personnellement dirigé la mission, après son retour sur le territoire contrôlé par l'Ukraine.

Il a déclaré qu'un groupe d'experts de l'AIEA était resté sur place à la centrale et fournirait une évaluation impartiale, neutre et techniquement solide de la situation.

"Je me suis inquiété, je m'inquiète et je continuerai à m'inquiéter pour la centrale jusqu'à ce que nous ayons une situation plus stable, plus prévisible", a-t-il déclaré.

L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de créer un risque de catastrophe de type Tchernobyl en effectuant des tirs d'artillerie près de la centrale, où la situation s'est dégradée ces dernières semaines. La Russie a saisi la centrale au début de la guerre qui dure maintenant depuis plus de six mois.

Kiev accuse également la Russie d'utiliser l'installation pour protéger ses forces, et de prévoir de voler sa production en la connectant au réseau électrique russe. Moscou dément ces accusations mais a jusqu'à présent rejeté les appels internationaux à retirer ses troupes de la centrale.