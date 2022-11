Les exportations de la Chine vers la Russie augmentent plus rapidement malgré le ralentissement de la demande ailleurs

Les expéditions de marchandises chinoises vers la Russie ont augmenté de 34,6 % par rapport à l'année précédente en dollars, soit une accélération par rapport à la hausse de 21,2 % enregistrée en septembre et la quatrième croissance mensuelle à deux chiffres d'affilée, selon les calculs de Reuters basés sur les données des douanes chinoises lundi.

Cela contraste avec la baisse de la demande de produits chinois en Europe et aux États-Unis, alors que l'inflation galopante, les augmentations radicales des taux d'intérêt dans le monde et le ralentissement économique mondial ont réduit la demande chez les principaux partenaires commerciaux.

Les importations en provenance de Russie ont grimpé de 36 % en octobre par rapport à l'année précédente, bien que ce soit plus lent que la croissance de 55,2 % affichée en septembre, et ont bien résisté malgré les restrictions COVID existantes de la Chine et la demande intérieure léthargique.

Alors que les nations occidentales ont évité la Russie, le haut diplomate chinois Wang Yi a déclaré lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov fin octobre que la Chine était prête à approfondir ses relations avec la Russie à tous les niveaux, et que toute tentative de bloquer les progrès des deux nations ne réussirait jamais.

Le commerce bilatéral a bondi à 153,94 milliards de dollars au cours de la période de janvier à octobre, soit une hausse de 33,1 % par rapport à l'année précédente.