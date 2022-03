Les fonds souverains risquent d'éviter la Russie, selon un chercheur

La Russie a attiré le sixième plus grand nombre de transactions de fonds souverains entre octobre 2020 et décembre 2021, selon le rapport sur les fonds souverains, une collaboration entre le Centre pour la gouvernance du changement de l'université IE et ICEX-Invest en Espagne.

Les investisseurs et les entreprises se sont empressés d'annoncer qu'ils se retiraient de la Russie, après que les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés ont imposé des sanctions sévères suite à l'invasion de l'Ukraine, déclenchant une série de contre-mesures de la part de Moscou.

"Nous avons vu des fonds occidentaux se retirer (de la Russie) [...]. Ce qui est intéressant, c'est de voir si les fonds du Moyen-Orient et de la Chine vont décider de faire de même ou de rester ou peut-être d'augmenter parce qu'il y a moins de concurrence", a déclaré Javier Capape, l'auteur du rapport.

"Probablement, je suppose, étant donné leur prudence typique, en particulier au Moyen-Orient, que nous ne verrons pas de nouveaux accords jusqu'à ce que cela se clarifie un peu."

Trois fois plus d'accords ont été conclus que lors de la période précédente, pour une valeur d'environ 120 milliards de dollars, selon le rapport, les États-Unis étant la première destination, attirant 129 accords, soit 28,8 % du total, suivis par l'Inde et la Chine.

Le Fonds russe d'investissement direct (RDIF), qui gérait 10 milliards de dollars en février, avait mis en avant ses résultats en matière de co-investissements internationaux dans des entreprises russes sur son site Web, qui est désormais fermé, a indiqué M. Capape.

Il y a eu 14 investissements souverains en Russie au cours de la période octobre 2020-décembre 2021, pour une valeur de 2,6 milliards de dollars, selon ses recherches.

La moitié a été réalisée par le RDIF conjointement avec le fonds d'investissement d'Abou Dhabi Mubadala ou la China Investment Corporation, quatre par Mubadala uniquement et trois par le RDIF seul.

Les États arabes du Golfe ont jusqu'à présent adopté une position neutre dans la crise entre les pays occidentaux et la Russie, le Conseil de coopération du Golfe (CCG) appelant à la désescalade, à la retenue et à la diplomatie pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

La Chine a refusé de condamner l'attaque de la Russie en Ukraine ou de la qualifier d'invasion. Le ministre chinois des affaires étrangères a qualifié lundi de "solide comme le roc" l'amitié entre la Chine et la Russie.