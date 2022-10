Les forces russes en Ukraine sous pression alors que les villes de Kherson doivent être évacuées

"La situation dans la zone de l'"Opération militaire spéciale" peut être décrite comme tendue", a déclaré Sergei Surovikin, un général de l'armée de l'air nommé ce mois-ci pour commander les forces d'invasion russes, à la chaîne d'information télévisée publique Rossiya 24.

"L'ennemi tente continuellement d'attaquer les positions des troupes russes", a-t-il déclaré. "Cela concerne tout d'abord les secteurs de Kupiansk, Lyman et Mykolaiv-Kryvyi Rih".

Kupiansk et Lyman se trouvent dans l'est de l'Ukraine, tandis que le secteur entre Mykolaiv et Kryvyi Rih est essentiellement la partie nord de la province de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.

Les forces russes à Kherson ont été repoussées de 20 à 30 km (13 à 20 miles) au cours des dernières semaines et risquent d'être clouées contre la rive droite ou ouest du fleuve Dnipro.

Peu après la diffusion des commentaires de Surovikin, le gouverneur de la région de Kherson nommé par les Russes, Vladimir Saldo, a annoncé un "déplacement organisé et progressif" des civils de quatre villes de la rive droite.

Dans une déclaration vidéo, Saldo a accusé les forces ukrainiennes, sans citer de preuves, de planifier la destruction d'un important barrage de la centrale hydroélectrique de Nova Kakhovka.

"La partie ukrainienne est en train de constituer des forces pour une offensive de grande envergure", a-t-il déclaré.

"Il y a un danger immédiat d'inondation... en raison de la destruction prévue du barrage de Kakhovka et de la libération de l'eau d'une cascade de centrales électriques plus en amont du Dnipro."

Surovikin a semblé reconnaître qu'il y avait maintenant un danger que les forces ukrainiennes avancent vers la ville de Kherson, qui se trouve près de l'embouchure du Dnipro sur la rive ouest, et qu'il est difficile pour la Russie de réapprovisionner depuis l'est car le pont principal qui traverse le Dnipro a été gravement endommagé par les bombardements ukrainiens.

La Russie a capturé la ville de Kherson largement sans opposition dans les premiers jours de l'invasion, et elle reste la seule grande ville ukrainienne que les forces de Moscou ont saisie intacte.

"Nos plans et actions futurs concernant la ville de Kherson elle-même dépendront de la situation militaro-tactique émergente. Je le répète - elle est déjà très difficile aujourd'hui", a déclaré Surovikin.

"Nous agirons consciemment, en temps utile, sans exclure les décisions difficiles."