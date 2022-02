Les forces russes envahissent l'Ukraine après que Poutine autorise une opération militaire

* Poutine autorise une opération militaire dans l'est de l'Ukraine

* Des explosions entendues à Kiev et à travers l'Ukraine

* Kiev déclare l'état d'urgence, appelle les réservistes

* Le Conseil de sécurité de l'Onu discutera d'une résolution jeudi

par Andrew Osborn et Pavel Polityuk

MOSCOU/KIEV, 24 février (Reuters) - Les forces armées russes ont tiré jeudi des missiles vers plusieurs villes ukrainiennes et des soldats russes ont débarqué sur la côte sud de l'Ukraine, ont déclaré des responsables ukrainiens et des médias, après que le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire spéciale dans l'est du pays.

Peu après l'allocution télévisée de Vladimir Poutine, des explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne. Des tirs ont été entendus près du principal aéroport de Kiev, a rapporté l'agence de presse Interfax.

"Vladimir Poutine vient de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Les villes paisibles du pays sont attaquées", a écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kuleba sur Twitter.

"Il s'agit d'une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et remportera la victoire. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Le temps de l'action, c'est maintenant", a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden a déclaré que ses prières allaient vers le peuple ukrainien "alors qu'ils font face à une attaque injustifiée des forces armées russes".

La Russie a demandé la fin de l'expansion vers l'est de l'Otan.

Vladimir Poutine a déclaré qu'il autorisait une opération militaire spéciale dans les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, la Russie n'ayant, selon lui, d'autre choix que de se défendre contre ce qu'il a appelé des menaces émanant de l'Ukraine moderne.

"La Russie ne peut se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante émanant du territoire de l'Ukraine moderne", a-t-il déclaré. "La responsabilité de toute effusion de sang incombera au régime ukrainien."

L'ampleur de l'opération militaire russe n'était pas immédiatement connue, le président russe a toutefois déclaré: "Nos plans ne prévoient pas d'occupation du territoire ukrainien. Nous n'imposerons rien par la force."

Les centres de commandement militaire de l'Ukraine à Kiev et dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est, ont été frappés par des missiles, a indiqué un site d'information ukrainien citant un responsable.

Des soldats russes ont débarqué dans les villes portuaires d'Odessa et de Marioupol, dans le sud du pays, selon Interfax Ukraine. Des explosions ont secoué la ville de Donetsk.

"UNE RÉPONSE DÉCISIVE"

Joe Biden a estimé que Vladimir Poutine avait choisi une guerre préméditée qui entraînerait des pertes humaines et des souffrances catastrophiques.

"La Russie seule est responsable des morts et de la destruction que cette attaque entraînera. Le monde tiendra la Russie pour responsable", a déclaré le président américain.

Joe Biden a ajouté qu'il annoncerait jeudi de nouvelles sanctions qui seront imposées à la Russie par les Etats-Unis et leurs alliés.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a fermement condamné "l'attaque irréfléchie et ne répondant à aucune provocation" menée par la Russie contre l'Ukraine et a indiqué que les membres de l'Otan se réuniraient pour évaluer les conséquences des "actions agressives" de Moscou.

Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a exhorté Vladimir Poutine à arrêter la guerre "au nom de l'humanité", après l'annonce du président russe.

L'Ukraine a annoncé tôt jeudi matin avoir fermé son espace aérien pour l'aviation civile en raison d'un "risque élevé" pour la sécurité.

(avec les rédactions de Reuters, rédigé par Stephen Coates, Robert Birsel ; version française Camille Raynaud)