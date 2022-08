Les forces russes pilonnent l'Ukraine, Zelenskiy prévient d'attaques plus sérieuses

Les obus d'artillerie pleuvent sur Nikopol, une ville proche de Zaporizhzhia - la plus grande centrale nucléaire d'Europe, tandis que des missiles ont frappé près du port d'Odessa sur la mer Noire au cours du week-end.

Zelenskiy a appelé à la vigilance, déclarant que Moscou pourrait tenter "quelque chose de particulièrement laid" avant mercredi, qui marque le jour de l'indépendance de l'Ukraine et aussi la moitié d'une année depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait discuté de "toutes les menaces" avec le président français Emmanuel Macron et que des messages avaient également été envoyés à d'autres dirigeants, dont le président turc Tayyip Erdogan et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

"Tous les partenaires de l'Ukraine ont été informés de ce à quoi l'État terroriste peut se préparer cette semaine", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo nocturne, en faisant référence à la Russie.

Il a également déclaré que si la Russie poursuivait son projet de juger les défenseurs ukrainiens capturés à Marioupol, elle aurait alors violé les règles internationales et se serait coupée des négociations.

"Si ce procès spectacle méprisable devait se poursuivre ... ce serait la ligne au-delà de laquelle les négociations ne sont plus possibles", a-t-il déclaré. "Il n'y aura plus de conversations. Notre État a tout dit."

Le Financial Times, dans un article publié dimanche, a cité Gennady Gatilov, l'ambassadeur de Moscou auprès des Nations unies à Genève, qui a déclaré qu'Erdogan avait essayé de faciliter le dialogue.

Mais il a rejeté les spéculations sur les pourparlers entre Zelenskiy et le président russe Vladimir Poutine, déclarant qu'il "n'y avait pas de plate-forme pratique pour avoir cette réunion", selon le rapport.

En Russie, les autorités enquêtent sur un attentat présumé à la voiture piégée en dehors de Moscou qui a tué la fille d'Alexandre Douguine, un idéologue russe ultra-nationaliste qui prône l'absorption de l'Ukraine par la Russie.

Alors que les enquêteurs ont déclaré qu'ils examinaient "toutes les versions" lorsqu'il s'agissait d'établir les responsabilités, le ministère russe des Affaires étrangères a émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un lien avec l'Ukraine, ce qu'un conseiller de Zelenskiy a rejeté.

"L'Ukraine, bien sûr, n'a rien à voir avec cela, car nous ne sommes pas un État criminel, comme la Fédération de Russie, et de plus nous ne sommes pas un État terroriste", a déclaré Mykhailo Podolyak à la télévision ukrainienne.

ENCORE DES FRAPPES RUSSES

Alors que l'Ukraine s'apprête à célébrer sa fête de l'indépendance, empêtrée dans une guerre qui a rasé des villes, tué des milliers de personnes et forcé des millions d'autres à fuir, des responsables ont signalé de nouvelles frappes russes sur des cibles dans l'est et le sud du pays.

Dans la région orientale de Bakhmut, les forces russes ont infligé des dégâts d'artillerie et de systèmes de lance-roquettes multiples dans les zones des colonies de Soledar, Zaytseve et Bilogorivka, a déclaré l'état-major général de l'Ukraine dans sa mise à jour quotidienne de lundi.

Ils ont continué à concentrer leurs efforts sur l'établissement d'un contrôle total des territoires des régions de Louhansk et de Donetsk, en maintenant les zones capturées de Kherson et des parties des régions de Kharkiv, Zaporizhzhia et Mykolaiv, a ajouté l'état-major général.

Le bombardement de Nikopol est particulièrement préoccupant.

Nikopol a été bombardée à cinq occasions différentes au cours de la nuit, a écrit le gouverneur régional Valentyn Reznichenko sur Telegram dimanche. Il a déclaré que 25 obus d'artillerie ont touché la ville, provoquant un incendie dans un local industriel et coupant l'électricité à 3 000 résidents.

Les combats près de Zaporizhzhia et une frappe de missile sur la ville méridionale de Voznesensk, non loin de la deuxième plus grande centrale atomique d'Ukraine, ont fait naître la crainte d'un accident nucléaire.

Dimanche, le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson, le chancelier allemand Olaf Scholz et M. Macron ont tenu un appel téléphonique soulignant l'importance d'assurer la sécurité des installations nucléaires, tout en soulignant leur "engagement inébranlable" envers l'Ukraine.

Moscou affirme être engagé dans une "opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et ses alliés affirment que Moscou a lancé une guerre d'agression non provoquée.

La Russie a déclaré dimanche que ses missiles Kalibr avaient détruit un dépôt de munitions contenant des missiles pour roquettes HIMARS de fabrication américaine dans la région d'Odesa, dans le sud-est de l'Ukraine, où se trouvent des ports essentiels pour un plan négocié par l'ONU visant à aider les exportations agricoles ukrainiennes à atteindre à nouveau les marchés mondiaux.

Kiev a déclaré qu'un grenier à grains avait été touché.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.