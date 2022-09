Les forces ukrainiennes avancent vers le nord après la chute d'un bastion russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a salué le retrait de la Russie de la ville d'Izium dans la province de Kharkiv comme une percée dans la guerre qui dure depuis six mois, affirmant que cet hiver pourrait apporter des gains de territoire plus rapides si Kiev peut obtenir des armes plus puissantes.

"Dans la direction de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est, mais aussi au nord. Il reste 50 km à parcourir jusqu'à la frontière de l'État (avec la Russie)", a déclaré le commandant en chef de l'Ukraine, le général Valeriy Zaluzhnyi, sur Telegram.

Il a déclaré que les forces armées du pays ont repris le contrôle de plus de 3 000 km carrés (1 158 miles carrés) depuis le début du mois.

La chute d'Izium a marqué la pire défaite des forces russes depuis qu'elles ont été repoussées de la capitale Kiev en mars, des milliers de soldats russes ayant laissé derrière eux des munitions et des équipements dans leur fuite.

"Je crois que cet hiver est un tournant, et qu'il peut conduire à la désoccupation rapide de l'Ukraine", a déclaré M. Zelenskiy dans des commentaires à un forum politique publiés sur son site Internet tard samedi. "Nous voyons comment ils (les occupants) fuient dans certaines directions. Si nous étions un peu plus forts en armes, nous désoccuperions plus vite."

Les responsables ukrainiens n'ont pas confirmé qu'ils avaient repris Izium, mais le chef d'état-major de Zelenskiy, Andriy Yermak, a posté une photo de troupes à sa périphérie et a tweeté un emoji de raisins. Le nom de la ville signifie "raisin sec".

Oleh Zhdanov, analyste militaire basé à Kiev, a déclaré que ces gains pourraient ouvrir la voie à une nouvelle poussée dans la région de Luhansk, dont la Russie a revendiqué la capture au début du mois de juin.

"Si vous regardez la carte, il est logique de supposer que l'offensive se développera dans la direction de Svatovo - Starobelsk, et Sieverodonetsk - Lysychansk. Ce sont deux directions prometteuses", a-t-il déclaré.