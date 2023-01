Les habitants d'une ville occupée d'Ukraine fêtent le réveillon de Noël dans leur maison après le bombardement de l'église.

Vera Barda, 74 ans, a déclaré que la congrégation s'était initialement réunie dans une tente après que l'église ait été touchée pendant ce que la Russie appelle son opération militaire spéciale en Ukraine.

"J'ai proposé au prêtre (ma place) en disant qu'il y avait un poêle et de l'électricité, donc qu'il faisait plus chaud que dans une tente ... il a accepté immédiatement et en trois semaines, nous avons tout restauré", a-t-elle déclaré.

Au cours de l'office, qui s'est déroulé dans une pièce exiguë convertie et ornée d'icônes, un prêtre orthodoxe vêtu d'une robe blanche de cérémonie a brûlé de l'encens tandis que la congrégation, principalement âgée, faisait le signe de croix.